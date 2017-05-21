小米手机 6 评测：稳守反击

外观、手感及做工
小米 6 的设计，可以说是将 5 系列几款手机的优点拿出来放在一起糅合重造。它拥有小米 5 那样经典的玻璃或玻璃 + 陶瓷前后面，而且背盖在左右两侧的曲线外，上下边缘也增加了弧度，进一步提升了触感和观感。与此同时，它也借鉴了 5s 的前脸，用上 2.5D 玻璃，弥补了当时米 5 造型上最大的遗憾。除此之外，腰圆形的指纹辨识 Home 键看起来也跟 5s 一样，和米 5 的细长条相比更加好按。而且，小米这次也换掉了成熟度不够高的超声波方案，转用更传统的电容式后，扫描成功率也比 5s 高了不少。最后，米 6 的不锈钢中框，与前后两面间不同材质的过渡也处理得相当平滑。机身整体的线条更趋圆润，而这一点又跟 5c 的大方向是保持一致的。
值得一提的是，这次的新机是小米第一次尝试在防水机能上做文章，虽然一上来的效果没有索尼、三星那么猛，但能做到「生活防泼溅」，也已经有不错的实用性了。而个人觉得比较麻烦的变化，还是被厂方放弃的 3.5mm 耳机插孔。小米声称此举是为了「给其它零件留出空间」，但因此而付出的代价究竟是大是小，就得看个人的使用习惯而定了。话说，他们这次尽管也跟其它厂家一样随盒附送了 USB-C 到 3.5mm 转接线，但并没有同场推出 USB-C 或者专门的蓝牙耳机新品，据笔者的了解，相关计划其实早就在进行，不趁热打铁跟手机一起出，给人的感觉还是挺奇怪的。
就做工来说，笔者拿到的这台尊享版体验机，从上到下基本是没什么可挑剔的地方。但从网络上的反馈来看，似乎在供货初期，屏幕边缘漏光、侧面接合处存在缝隙等问题还是会有，所以不急的话，可以等生产成熟一点之后再入手。最后，就 5.15 吋这个大小而言，小米 6 的 7.45mm 机身是不算厚，但玻璃版 168g / 陶瓷版 182g 的重量，实话说就有点过分了喔。
屏幕
总的来说，小米 6 的显示效果依旧保持了自小米 5、5s、5c 以来一直都还算不错的水准。它所使用的 5.15 吋 1080p 面板，依旧有着令人满意的亮度、色彩表现。要说不足的话，可能会有人觉得色温有点偏冷会需要做一些手动调节。另外一个就是 LCD 屏幕这两年越来越多被诟病的斜纹问题，如果你跟笔者一样对此不算敏感那到还好，容易纠结的话，那现在挑起手机来恐怕就有一定局限性啰。
厂方这次为小米 6 加入的两项显示新功能，个人体验下来觉得都颇为实用。首先是那个护眼模式，没那么黄以后的确看起来要顺眼许多，而且小米也找国家眼科专业机构做了认证，照理说应该也是能真正起到保护作用的（反正眼睛长时间看没什么不适就对了）。接着是在小米 5c 的 2,048 级亮度调节基础上再度升级的 4,096 级方案，环境变化时屏幕的亮暗过渡非常自然，同时值得一提的是，米 6 还把亮度下限降低到了只有 1 尼特。其实此前魅族在 Pro 6 上也做过一样的事情，但笔者直到最近，睡前偷偷看动画被太太骂了两次学乖以后，才真正体会到了这种超低亮度的价值啊...
相机
在用红米 Pro 和小米 5s Plus 分别尝试过景深记录跟黑白 + 彩色两种双相机方案后，小米最终决定，在米 6 上再试一下跟 iPhone 7 Plus 一样的广角 + 长焦双镜组合。具体来说，它在 f/1.8 的广角端选择了一颗 12MP 的 IMX386 作为主感光元件（像素尺寸 1.25μm），配合 f/2.6 长焦端的 S5K3M3 CMOS 一起来使用。长焦的部分，毫无意外也能实现类似 iPhone 的无损 2x 光学变焦，虚化背景的人像模式也是如今新机必备的功能了。
就具体拍摄表现来说，小米 6 较之前产品的提升更多集中在功能上，单纯论画质进步并不算特别明显。日间拍摄时，整体的成像风格偏真实，并没有刻意为讨好眼睛把颜色弄得非常鲜艳。白平衡表现还是会有一点偏绿的情况存在，但程度已经不像过去那么严重。设备的解析力不算特别强，在某些场合下没有办法很好地呈现细节。此外，小米 6 的宽容度相对一般，明暗强反差的环境下比较仰仗 HDR 来救场。而到了暗光拍摄时，尽管加入了光学防抖，但米 6 的成像质素还是比不上感光元件底子太好的米 5s。整体的涂抹感略重，画面的纯净度难言理想。
至于那颗 52mm 等效焦距长焦头的光变表现，实用性不多说，拍出来的效果肯定比数码变焦要好。用它拍摄时，照片的色彩、白平衡跟广角端相近，但测光结果会偏亮一些。米 6 的人像模式，也是靠长焦端来进行拍摄，它对相机与被摄目标间的距离要求较高，要多尝试几次才能拿捏好那个尺度。不过，就算你练熟了之后，效果最多也就是「偶尔拿出来拍拍玩玩」的水准而已。笔者上面拍的这张，老实讲看起来真的很像那种电视主持人站在蓝幕前合成出来的效果。当然啰，模特的着装和后面的海盗船布景是可能会给人一个「假」的先入为主概念，如果你这么想的话，来来，再看看这两张雷总自己晒出来的照片吧...
系统
最近几款产品，MIUI 的更新幅度都比较小。在小米 6 预载的系统中，各种虽然能手动关闭但依旧见缝插针的推广内容还在，哪怕是笔者这种一直在不停换小米新机的人，还是难免会在第一次进系统的扫除后，又在一些意想不到的地方发现那么一个两个「惊喜」。比较好的地方，是小米钱包里虚拟交通卡的功能如今已变得越发成熟，但支持 NFC-SIM 的选项先有后无，厂方这种故意限制的做法，个人觉得实在没有必要。
另外，小米 5s 上鸡肋的 3D Touch，没被继承下来应该也算是一件好事？话说，当初跟风 iPhone 甚至刻意要赶在苹果前拿出压感功能的这些大陆厂商，时至今日，有几家真正把它好好当一套交互方案给一直认真做下来的呢？（魅族？）
性能及续航力
作为国产品牌中第一款搭载高通 Snapdragon 835 芯片的产品，小米 6 的性能表现，可以说完全没有让人失望。不论是日常操作还是大型游戏，S835 + 6GB RAM 的组合都能应对得当。而且设备在发热这方面控制得也还算不错，初期因处理器优化不完善导致的自动重启、Wi-Fi 断流等问题，在经过后续的软件更新后也已经有了较明显的改善。另外，不管是 64GB 还是 128GB 的手机，都确确实实采用了 UFS 2.1 的存储芯片，速度令人满意，但如果能把文件系统从 EXT4 换成随机读写更强的 F2FS 就更加好了。
话说，小米 6 这块 3,350mAh 的电池，在 S835 那 10nm 制程的低功耗加持下，展示出了比米 5、5s 更出色的续航能力。标准化的视频循环它可以维持 11 个半小时，在 4G 下 IM、同步全开、一小时视频、一小时离线听歌、半小时浏览网页、半小时游戏的惯用日常测试后，它还能剩下 57% 的电量，成绩相当优秀（所以应该会比较少面临「耳机和移动电源到底插哪个」的难题...）。至于充电的速度，使用标配的 QC 3.0（18W）充电头，半小时能灌入 53% 的电力，要完全充满则需时一个半小时左右。
竞争对手
跟去年小米 5 的情况类似，现阶段小米 6 的价位上还没有同样使用 S835 的手机（三星和索尼的产品都要贵得多），而且在中国大陆最强高通芯片先期独占的红利仍在，从这点出发，它目前确实还找不到一个真正意义上的对手。因为颜值的提升和线下门店的扩张，售价 2,499 元的普通版米 6，甚至有一丝机会可能从价格相近的爆款机 Oppo R9s、Vivo X9 那里争取到一小部分用户。而卖到 3,000 元的尊享版，可能会让本来看中魅族 Pro 6 Plus 的人抉择一下吧。
是说，本来 P10 是可以成为小米 6 最势均力敌的对手的，但出了「混用门」这样的事情，怎么看华为的底气都不会很足了。
结语
近两年里，业内常常会有人喊出「小米不行了」的论调，但在去年 MIX 横空出世以后，这种声音变得少了许多。靠着一款潜心开发多年的「概念机」，小米终于让人重新审视了他们的品牌形象。而在这样前提下做出来的新旗舰小米 6，除了不够惊艳（但其实也抓住了主流卖点）的相机以外，各方面的表现都非常均衡且不乏亮点。哪怕是涨价了，但相对来说倒也没听到太多的微辞，因此笔者可以说，真正面向大众消费市场的小米 6，在体现品牌价值这件事上应该是帮助小米取得了一些切实突破的。
当然，这一定程度上也得感谢对手华为的自乱阵脚，P10 的「混用门」简直是给所有其它厂商都送了一个体现自己良心的机会，更何况小米的头上还有 S835 的光环加成。同时，在对小米 6 的规划上，官方显然也针对从去年开始大力发展的线下渠道做了考量。不论从质感还是配色来讲，这款手机应该都属于「百闻不如一见」那一型，越开越多的小米体验店，估计也能给米 6 的销量带来不少助力，如果能再签下一位合适的代言人，那效果估计就会更好了（为何要找伟仔来代言小米 Note 2 这么款手机...）。