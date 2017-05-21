A-WT 智能车用警示牌：用简单的物联巧思避免车辆追撞危险

A-WT 智能车用警示牌可以看做是一个具备自动行进功能的遥控机器人。现阶段展示的作品虽然还只能手动通过 app 来参考机身上的视频镜头来进行遥控，不过后续设计者则是准备为其加入自动行进的功能，并可搭配手机传送 GPS 位置来向相关单位报案，或甚至通过云端提示其他使用导航的驾驶，前方一定距离内有车抛锚或车祸。机身是可折叠收纳并且也采用了可让强风通过的镂空设计。而像是主动通过影像辨识或者是通过距离感测器来主动警示使用者的功能，则是也有在未来新增功能的考虑范围之中。虽称之为概念设计，不过这项设计其实已经通过产学合作的方式，由华硕集团下的车用产品专精的宇硕电子公司协助朝着量产之路前进，终端售价的部分则是将依最终所整合的技术而定，但预计将会落在新台币 2,000 ~ 3,000 元左右。所以，也许在不久的将来里，我们就能看到这样可以有效避免路肩抛锚追撞问题的智慧产品诞生。