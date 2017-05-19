来看 Twitch 直播 AI 在 GTA V 里学开车

在现实生活中要政府点头，让你在街道上测试自驾车恐怕有些难度，但幸运的是我们有个不仅场景拟真、交通混乱、载具种类繁多，而且直的撞到人了的话，顶多被骂两句脏话而已的测试场地：GTA V。
程序设计师 Harrison Kinsley 用 Python 创造一个采用卷积神经网络（Convolutional Neural Network）的 AI，将它取名为「Charles」，然后丢进了 GTA V 的世界里。概念上，Harrison Kinsley 是希望模拟单纯靠影像自动驾驶的 AI 系统，所以 AI 完全是看着游戏画面在决定接下来怎么办，而不像 Waymo 之类的还有 LIDAR 辅助。另外，系统是看着每一个画面去做决定的，而不会记忆先前的画面，所以说真的能做到现在这样，蛮不可思议的呢。
Charles 整个「学习」的过程都被放在了 Twitch 上直播，但看起来似乎环境中的变数有点太多了。虽然在马路上 Charles 出乎意料地表现还不错，大致上都还算能跟着车道走（一路撞人啥的就不提了），但只要一离开马路，基本上就只有像无头苍蝇一样乱冲乱撞的份了。大多数时候，Charles 不是卡在山上，就是冲进海里，最后只有 reset 的份啰。
无论最后这个实验能不能产生出个结果，至少让我们可以很直观地理解到让人工智慧自动驾驶，是多么困难的一件事。如果大家有空的话，可以晃过去 Twitch 帮 Charles 加加油啊！