Sony 连推两款全幅 FE 接环超广角镜，GM 大三元正式到齐

既然都推出了瞄准专业 DSLR 而来的 A9 全幅无反相机，Sony 也没忘记自己其实还没在 FE 接环产品中，提供传统的完整由超广角到望远端，都有恒定 F/2.8 光圈的「大三元」镜头。于是，补足超广角端的 FE 16-35mm F2.8 GM 也在今天终于横空出世了。现有高端的 G Master 的恒定大光圈变焦镜群，已经有 FE 24-70mm F2.8 GM 与 FE 70-200mm F2.8 GM 了，这次的 16-35mm F/2.8 GM 也算是终于在恒定 F/4 光圈的版本之后，提供真正的顶级专业镜群。
规格部分，16-35mm F2.8 GM 采用的滤镜与 24-70mm GM 相同，都是 82mm 的（怪了，三颗镜头竟然没统一，70-200mm GM 是 72mm），重量为 680g，最近对焦距离为 0.28m / 放大率 0.62x，具备两枚极限非球面镜片与 11 枚光圈叶片所组成，并提供了 AR 纳米的镜片涂层。16-35mm F2.8 GM 订价为人民币 17,500 元，预计在八月正式出货，至于此镜的官方样张已经在此准备好了。
Sony 今天还同时再为超广角系列产品补上了一颗较小恒定光圈，但又堪称 FE 镜头中最广的 G 镜：FE 12-24mm F4 G。其搭载了标榜肃静且精准的线性马达、7 枚光圈叶片、内建镜头光学防抖与 AR 纳米涂层等规格，最近对焦为 0.28m / 放大率 0.14x，镜重为 565g。可提供 Sony 无反相机使用者相对低价（人民币 12,500 元，七月出货）、轻便且更为广角的镜头选择（官方实拍样张可以见此）。不过要注意的是，这颗镜头应该是无法安装一般的平面保护镜的啊，所以镜头保护可能要多费心了。