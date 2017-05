Google for Jobs 将请来 AI 帮大家找工作

如何更有效率地找到工作,是现代人类急待解决的问题点之一。也因此最近基本上是「无所不帮」的 AI 人工智慧,自然也没有放过这样的应用。Google for Jobs,就是该公司为了让人更能简单找到工作的最新 AI 搜索应用之一,虽说找工作的人力资源网站已经有许多间了,不过 Google 这次厉害的重点是在于,初期便一次整合了 Linkedin、Monster、CareerBuilder、Glassdoor 及 Facebook 的求才资料库(!),让人可以快速搜索全部支持网站的整合信息 -- 感觉未来也很有机会与更多人力资源服务接上才是。Google for Jobs 其实就有点像是航班或者是旅馆的搜索功能,让你能够直接在搜索结果中找到各网站的求职清单,而如果有投履历的需求的话,则是可以再分别点入网站申请。更棒的是,假若你所瞄准的职位还没有职缺,Google 还会懂得在机会出现时给你通知(真的很像 Google Flights 呢!)。以上都是 AI 可以帮上的小忙,但对求职者而言真的就是超方便的啊!未来数周内,Google for Jobs 预计将会在美国推出,至于什么时候或会否推送到我们这,就还有待后续的官方发布了。