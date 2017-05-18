Google for Jobs 将请来 AI 帮大家找工作

如何更有效率地找到工作，是现代人类急待解决的问题点之一。也因此最近基本上是「无所不帮」的 AI 人工智慧，自然也没有放过这样的应用。Google for Jobs，就是该公司为了让人更能简单找到工作的最新 AI 搜索应用之一，虽说找工作的人力资源网站已经有许多间了，不过 Google 这次厉害的重点是在于，初期便一次整合了 Linkedin、Monster、CareerBuilder、Glassdoor 及 Facebook 的求才资料库（！），让人可以快速搜索全部支持网站的整合信息 -- 感觉未来也很有机会与更多人力资源服务接上才是。
Google for Jobs 其实就有点像是航班或者是旅馆的搜索功能，让你能够直接在搜索结果中找到各网站的求职清单，而如果有投履历的需求的话，则是可以再分别点入网站申请。更棒的是，假若你所瞄准的职位还没有职缺，Google 还会懂得在机会出现时给你通知（真的很像 Google Flights 呢！）。以上都是 AI 可以帮上的小忙，但对求职者而言真的就是超方便的啊！未来数周内，Google for Jobs 预计将会在美国推出，至于什么时候或会否推送到我们这，就还有待后续的官方发布了。