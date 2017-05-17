HTC Vive 和 Lenovo 都在开发不用手机的独立 Daydream VR 装置



关于两台机器，目前都只有非常概略的外貌，HTC 采用的是头顶和脑后两点固定，而 Lenovo 则是采用类似 Sony PSVR 那样的固定方式。在图片上两者都附上了 Google 现有的 Daydream 控制器，但如果两间公司决定开发自己的控制器的话，也是很合理的。



将 VR 装置和手机独立出来的话，对 Google 来说反而更能扩大市场，毕竟 Google 想卖的是整体的 VR 服务，倒不见得非要在 Android 系统上不可。另一边，想用 Android 手机的人现在也有了新选择，Samsung 宣布了从夏季起将透过软体更新，将 Daydream 的能力带到 Galaxy S8 和 S8 Plus 上，同时 LG 也有一只预计今年稍晚推出，尚未定名的旗舰机种也将支持。这会将支持的手机总数扩大到 11 个。