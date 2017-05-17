Olympus TG-5 登场：水中摄影神器再进化

新世代的 TG 虽说镜头还是保持着相同的规格，采用 4x 光学变焦、等效 25-100mm f/2.0 的镜头焦段，不过官方表示，其微幅降低像素到 12MP 的新款 CMOS，在 TruePic VIII 影像引擎的帮忙下，将可带来更低噪点且细致的影像。TG-5 主要的进化点其实是在于录影的规格部分，除了更高速的 1080p / 120fps 的录影机能外，还加入了更高画质的 4K 画质选项，最高感度则是进化了一格到了 ISO 12,800 的境界。还拥有 RAW 格式、3 吋屏幕与 Wi-Fi，并新增一个在快门前 0.5 秒就开始连拍记录的 Pro Capture 功能，不让你轻易错过任何精采片段。







根据这次体验会现场潜水教练的分享，其实在 TG-4 上 Olympus 就已经因为优异的水中白平衡表现而广受潜水人士的爱好，也因此有了极高的市占率。这次的 TG-5 则是将带来更高画质的录影、操作还有 TG-Tracker 所主打的 Log 实地追踪功能，让你在相对艰困的水中环境下，能通过许多简单的设定功能简单轻松地拍出美妙的水下世界。





他也提到了 Olympus TG-5 对于潜水爱好者的贴心之处。包括提供刚刚好浮力的配件（否则水中手一滑，相机就飞也似地离你而去了啊！），外接广角与远摄镜头的双层镜片之间都有灌入氮气来降低起雾的情况。这次针对配件也提供了更好的拆卸机制，并将充电埠改成了与一般移动设备通用的 micro-USB 等。







而为了满足拥有防水（15m，加上潜水壳则是可达 40m）、防尘、防震（2.1m）、防碎裂（100kgf）与防冻（摄氏 -10 度）的 TG-5，在艰困环境下的正常操作。Olympus 针对操作加入了新的控制转盘并且将变焦杆移到了快门之前，让你在即便戴着手套等环境下依然可以快速调整功能。配件部分也是 TG-5 的重点之一，除了防水壳外，机身上直接搭载了氙气闪灯与 LED 灯的 TG-5，原厂还准备了分别的导光环形闪灯，让你在拍摄 Tough 的强项之一的微距题材时，可以为拍摄物提供更自然的补光效果。







据称，Olympus Tough 系列新机在水中的白平衡表现之所以会这么突出，基本上是有一群专门研究水下色彩表现的团队操刀所以才能有这样好的表现的。这次，他们则是在「小鱼模式（水下拍摄）」功能里，新增了针对不同水深与环境的各式选项 -- 越深，色彩也会逐光谱流失，通过预设的功能可让 TG-5 更快速掌握特定场合的拍摄条件。







有意思的是，根据教练的说法其实 TG 系列其实已经进化到了水下傻瓜机的感觉了，所以即便忘记调整至相关设定，它也还是可以带给你不错的色彩表现的。这点真的很吸引人，毕竟一般人光要应付潜水的状况大概就会有点紧张了，所以在拍摄的难度上如果能尽量简单却又可以拥有不错的拍摄成果，那么很明显的就能获得好评。







TG-5 另一个让小编相当激赏的功能，是配合 TG-5 上的实地感测器与其 OI.Track app 所带来的视频仪表功能。它能让视频显示当下的 GPS、压力、温度与罗盘信息等，最酷的是可以直接在视频中显示潜水的深度曲线，还能逆向在 App 中通过地点轨迹来搜索视频内容，真的十分强大。







Olympus Tough TG-5 预计将会在 6 月于海外上市，建议售价部分为 US$450（约人民币 3,100 元）。