Google 为 Photos 增添更多分享照片的方式

Google 今年在 Photos 上的更新，基本上集中在相片分享功能上。Google 分辨照片中人物的强悍能力大家早已有目共睹，以此为基础，Google 推出了名为「Suggested Share」和「Shared Libraries」两个功能。前者会辨识你拍下的照片中有谁，然后提醒你分享照片给他们。就算对方没有 Google Photos 帐户，Google 也可以透过简讯将照片的连结送给对方，让对方可以直接接收照片。



Shared Libraries 则是照片自动共享的功能，可以设定分享特定时间点之后，有特定人物的照片给特定的人。不意外地，这功能最主要的利用对象应该是家人，例如全家一起出游时，就不用分是谁的相机拍的照片，所有人都能同时被分享到。不过，当这功能发表的时候，台下却是一片尴尬的笑声，大概是想到了回家会被另一半强迫分享所有的照片吧...



最后，Google 也将推出实体相册制作的服务，智慧地选出合适的照片。美国的定价平装是一本 9.99 美元，精装一本 19.99 美元，不过这功能其他市场会不会有，大概要看 Google 能不能找到合适的伙伴吧？直接寄的运费就可怕了。



新的 Google Photo 功能预计会在今年稍晚来临。

