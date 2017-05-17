「Google Lens」将 AI 学习带到个人助理和相册上

Google Lens 不是一个独立的服务，而是 Google 透过 AI 学习强化过的影像辨识技术。它能看到任何相片或视频，然后即时地从中取得资讯 -- 有点像 Google 翻译那样，但不光是文字辨识，而是图像内容的辨识。Google 给的应用范例非常多：你可以将相机对着一朵花，Google 就能认出它是什么品种；或是你可以把相机对着一间店的店面，Google 就能立即提供它的评分。你甚至可以把相机对着路由器底下贴着的连线资讯，然后手机就能自动上网呢。



结合 Google 助理的话，Google Lens 又有更进一步的应用，例如你只要将相机对着演唱会的海报，Google 助理就可以分辨出它是谁的演唱会和时间，让你可以把它加入日历上、购票、或是购买歌手的唱片。除了内容物的辨识之外，Google 的 AI 技术也可以对相片本身做强化处理。在 I/O 上 Google 举了除噪和移除前方障碍物（例如隔着铁丝网拍球赛）两个例子，这些功能预计都将在不久的将来来到 Android 和 iOS 系统上。