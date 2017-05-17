Bragi Dash Pro 发布：AI 与音效皆进化





可惜的是，也许是软件还不够完备的关系，在我们纽约同事的试用中，iTranslate 的辨识与翻译功能都还不够完善精确。除了轻敲耳机的操控方式外，Bragi OS3 还提供了点头或摇头的简单电话接听功能。Dash Pro tailored by Starkey 的版本则是仅提供给听力学家的版本，将会如同高规格的耳机一般依造使用者的耳道设计，并提供雷雕刻印的定制选项。整个耳道量测手续约费时五分钟，之后会以 3D 打印的方式制作样本，并在一周后交货。The Dash Pro 建议售价为 €349（约人民币 2,700 元），现已在官网开卖。