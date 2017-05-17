Bragi Dash Pro 发布：AI 与音效皆进化

耳上的电脑、真·无线耳机的先驱厂商 Bragi，这次准备要更上层楼，推出两款高端版的无线耳机，分别为「Dash Pro」与「Dash Pro tailored by Starkey」-- 后者是由知名助听厂商所操刀的版本，也不难想像为何称其为专业（Pro）了。两者皆搭载了新的 Bragi OS3 耳机系统（Dash 的使用者可获得更新），可提供面对面即时翻译、各式免持手势及现今高科技产品绝不缺少的 AI 人工智慧。往下阅读详细产品介绍。
消费等级的 Dash Pro 可支持 Android、iOS 与 Windows 设备，并且仅需「简单一触」就能完成设置。续航方面则是可来到 5 小时播放时间，并能通过收纳盒提供 5 次的充电，并内建有 4GB 的存储空间。
而除了预载的 IBM Watson AI 外，通过 iTranslate 功能，则是可以将 Bragi Dash Pro 化身为即时的随身翻译机。当然，基本的手势操作与健康追踪也都内建其中。官方亦强调 Dash Pro 可提供高端的音质表现与穿戴稳定度，让你无论是在静态聆听音乐、接听电话或在运动（甚至游泳）时，都能持续使用。
可惜的是，也许是软件还不够完备的关系，在我们纽约同事的试用中，iTranslate 的辨识与翻译功能都还不够完善精确。除了轻敲耳机的操控方式外，Bragi OS3 还提供了点头或摇头的简单电话接听功能。Dash Pro tailored by Starkey 的版本则是仅提供给听力学家的版本，将会如同高规格的耳机一般依造使用者的耳道设计，并提供雷雕刻印的定制选项。整个耳道量测手续约费时五分钟，之后会以 3D 打印的方式制作样本，并在一周后交货。The Dash Pro 建议售价为 €349（约人民币 2,700 元），现已在官网开卖。