iPad mini 也许不会有后继机了...

据报由于 iPad mini 销售数字「明显」较差的关系，苹果已经决定将撤下这条被夹在低价入门版 iPad 与 5.5 吋 iPhone 之间的产品线。苹果官方并未向我们 Engadget 针对此谣言表示意见，而该报道亦没有提及现有产品近期是否会停售（还是会像目前一样继续小改款续卖？）。事实上，销售力道早已不如以往的平板电脑，的确是没什么必要保持太多产品种类，所以会有这样的走向倒也不太令人意外。



iPad mini 其实始终都还是小编购买平板的首选尺寸（分割画面等于拿着两支手机！），不过一般人大概会考虑购买平板也就是想要差异足够大的大屏幕移动设备了吧，所以会有销量差距倒也不太令人意外啰。不知道有没有读者也是 iPad mini 的支持者呢？假若苹果真的放弃了这条产品线，你会什么看法也可以留言分享一下啊。