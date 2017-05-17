Andoid O beta 今日起开放下载

Google 开 I/O 大会，怎么能少了新版 Android 的消息呢？从三月开始便已推出开发者预览版的 Android O，终于在今天开放了 beta 版的下载。这次的新版本，在打造用户体验的过程中融入了所谓「Fluid Experiences」和「Vitals」的概念。前者包括有画中画模式、新设计的通知样式和文字自动选中、填入的功能等。而后者则主要减少了开机、应用载入的时间，并且包含 Play Console Dashboards 和 Android Studio Profilers，同时还引入了 Google Play Protect 套件服务。
说到这最后一项，它能够扫描应用发现潜在的风险，一有情况便会将恶意软件删除或阻挡在你的手机之外。而且 Google Play Protect 还会时时更新，相关选项看起来也是一目了然。另外，在这组套件中还会加入 Find My Device 的功能，方便使用者在丢手机后，远端定位、响铃、锁定或清空自己的 Android 设备（包括手表）
另外在功能上，此番 Google 加入了许多机器学习特性。比如说 Smart Text Seletion，就能让你在屏幕上轻按两下后，便可方便地选中地址、手机号码等内容。然后它会以此为依据，询问你是否要进行导航、通话等操作。而且很重要的一点是，Smart Text Seletion 是即时且不用联网的。与此同时，机器学习工具 Tensor Flow 也以轻量版的形式被加到了 Android O 当中，它的神经网络 API 能实现「专门芯片的加速」。此外，为了改进应用优化，Google 还为 Android O 增加了「Wise Limits」的功能。它的作用是限制背景中服务、定位、更新这三方面的活动，从而避免内存的集中使用，并且减少电量的浪费。
如开头所说，Android O beta 今日已开放下载，感兴趣的朋友可以装起来体验一下啰。对了，Android O 也开始支持 Kotlin 语言了喔。