Andoid O beta 今日起开放下载





另外在功能上，此番 Google 加入了许多机器学习特性。比如说 Smart Text Seletion，就能让你在屏幕上轻按两下后，便可方便地选中地址、手机号码等内容。然后它会以此为依据，询问你是否要进行导航、通话等操作。而且很重要的一点是，Smart Text Seletion 是即时且不用联网的。与此同时，机器学习工具 Tensor Flow 也以轻量版的形式被加到了 Android O 当中，它的神经网络 API 能实现「专门芯片的加速」。此外，为了改进应用优化，Google 还为 Android O 增加了「Wise Limits」的功能。它的作用是限制背景中服务、定位、更新这三方面的活动，从而避免内存的集中使用，并且减少电量的浪费。



如开头所说，Android O beta 今日已开放下载，感兴趣的朋友可以装起来体验一下啰。对了，Android O 也开始支持 Kotlin 语言了喔。