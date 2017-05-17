AMD 的 16 核心「Threadripper」CPU 是专为高端台机而设

此外，AMD 还确认会在六月发出首批基于 Vega 架构的显卡，不过首款产品 Radeon Vega Frontier Edition 相对来说更多是为资料科学家、工程师而非玩家准备。同时，新一代的 4 核心 8 线程 Ryzen 移动芯片也会在下半年登场。整合了 Vega 显卡的它据称能带来 50% 的运算性能与 40% 的显示性能提升，但耗电却只有原来的一半左右呢。