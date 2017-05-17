AMD 的 16 核心「Threadripper」CPU 是专为高端台机而设

传闻已久的 AMD 高端台机 CPU 新品，今天终于以「Threadripper」这个名字正式亮相了。这款搭载 16 核心、32 线程的芯片将会于今夏上市，可能会赶在英特尔的 12 核心 Core i9 芯片和 X99 HEDT 平台到来前先抢掉一些风头。技术方面的细节，官方暂时还没有公布太多（要等到下周的 Computex），所以目前应该还不太好估计 AMD 和英特尔的新品孰强孰弱。但如果照 Ryzen 7 对比 Core i7-6900 的经验来看，AMD 的多执行绪表现较好，而英特尔的产品会更适合游戏，当然啰，AMD 在价格上的优势应该也是不能忽略的。
据 AMD 介绍，Threadripper 在采用现有 14nm Zen 架构的同时，也会引入内存、带宽更强的全新 HEDT 平台。「Ryzen Threadripper 带来的是台机上绝对的超高端性能。」AMD 高级副总裁 Jim Anderson 这么说道。
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此外，AMD 还确认会在六月发出首批基于 Vega 架构的显卡，不过首款产品 Radeon Vega Frontier Edition 相对来说更多是为资料科学家、工程师而非玩家准备。同时，新一代的 4 核心 8 线程 Ryzen 移动芯片也会在下半年登场。整合了 Vega 显卡的它据称能带来 50% 的运算性能与 40% 的显示性能提升，但耗电却只有原来的一半左右呢。