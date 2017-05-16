三星 Galaxy S8+ 双周体验：6 吋大屏幕一手轻松掌握

2017 年一开始，两款韩国旗舰智能手机 LG G6 与 Samsung Galaxy S8 / S8+，都不约而同的朝着主打接近 2:1 新屏幕规格作为特色（当然，还有最重要的安全）。而虽然我们 Engadget 中文版早早地便已经推出了 S8 与 S8+ 的完整评测报告。趁着最近一次拍摄配件的机会，我们又借来了黑色盒装版的 Galaxy S8+，除了终于可以补上开箱心得外，也让自己接触这手机的时间更长，有了更多更重生活体验的心得。
毕竟，这手机的细节真的就如同当初所讲的「多到玩不完」，也就有了这篇更长期的体验 -- 其实大多数时间小编都在试试那「更长」的屏幕，到底对于使用上有什么更值得一提的差异，然后才很惊讶地发现，其实与当初的 6 吋手机相比，Galaxy S8+ 做在以往 5.5 吋屏幕机身上的「Infinity Display（无边际屏幕设计）」 的 6.2 吋屏幕，的确有着相当厉害的表现，还有着其他特点。就请直接往下阅读我们的 Galaxy S8+ 双周体验吧。
Galaxy S8+ 开箱
虽然我们这次借来的盒装是欧规的版本，但大致上除了 USB 快充的插头规格不同外，大部分的配件都与台湾版本的一样，而且还都采用了黑色亮面烤漆，与这次较为低调的色系算是相当匹配。Samsung 很有诚意地附上了两种转接头与一条 USB-C 的充电线。简单地讲，搭配目前较常见的 micro-USB 线转接，你就等于有了两条 USB-C 充电线了，应该可以解决家中与公司或学校通勤往来的基本需求。
这次主打规格之一的 AKG by Harman 耳机，除了音质在手机一般随附配件中还算不错外，除了能与 S8 增进到了 32-bit 的 DAC 匹配外，整体的外在质感也很不赖。而由于 S8 还是保留了 3.5mm 的耳机孔，所以这耳机自然也就是采用了这样的规格。AKG 的耳机还提供了额外的四颗耳塞供替换，线组则是采用编织的设计，较不容易缠绕打结。
比起首度加入曲面屏幕的小尺寸版本 S8（说小，其实也是来到 5.8 吋了...），Galaxy S8+ 没有悬念的采用了前后双曲面的设计，来达到更窄边框的视觉以及更圆润的手感。虽说一般用起来并没有像官图那样几乎快要看不到边框了，但手机整个突破一般手机上下边框范围、正面占比高达 80% 的表现，还是很容易让人一眼认出这是一款新世代的手机产品。
就握感上来讲，S8 与 S8+ 都提供了十分完美的边框过渡，手感很好。黑色版本的 S8+ 比起其他版本则是又更增添了视觉上的一致感，整台手机看过去颜色十分一致，配合正面已经不再有厂牌 Logo 了，质感真的会让人想要一再品味。这样的设计语言其实已经显示了三星技术方面的成熟。双曲面屏幕也已经从原本曲度较夸张，转变成为 Note 7 那样较为内敛，较偏向手感与正面窄边框视觉上的功能性。
小机身也能有大屏幕
虽然市面上已经有许多极端重视所谓「屏占比（屏幕与边框占比）」的产品，如：Sharp Aquos Crystal、小米 Mix 等，但似乎都还是较偏向概念的产品。到了今年，我们开始看到朝着消除上下边框、接近 2:1 比例的屏幕的主流旗舰机开始登场。说起来，比起还要靠骨传导等技术来想办法达成一台手机的基本「接电话」功能，好像真的在实用度上前两者还是差了一点，加上现阶段而言可能还因为这样的屏幕规格而无法放上太好的相机，也因此 2:1 比例的手机好像就合理了不少？
采 18.5:9 屏幕的 Galaxy S8 与 S8+，在我们之前完整评测中的比较图中可以看出，即便因为虚拟系统按钮占了底下一排的关系，所以让传讯或文章阅读等功能可以有更多阅读空间的「增高」效果没想像中的那样大，不过整体而言还是可以明显感觉到增高的效果。
事实上，我们这次也尝试安装了可以强制让手机进入沈浸模式（会收起系统列进入全屏幕状态）的 App，而在这样的状态下，阅读文字起来真的非常舒爽 -- 如上图，真的是超满版的啊！坏处是要输入文字的话就得要恢复一般模式才叫得出键盘。
另一方面，针对比 16:9 要更「长」比例的视频内容，在 S8 与 S8+ 看起来真的就爽度激增非常非常多。而在这次的生活（火？）体验中，小编突然想到了以前自己的最爱 Sony Xperia Z Ultra 大屏幕手机，印象也是 6.44 吋的豪迈规格，但后续却一直没有真正的大屏幕旗舰继任者。而既然 S8+ 也是号称 6.2 吋，就把两者拿来比较了一下。这不比还好... 一比真的是会让小编这个大屏幕着主义者流下时代的眼泪。重点是，这里我们还没拿支持 HDR 的视频来进行比较呢...
就宽度而言，S8+ 居然看起来接近甚至有点大过 6.44 吋的 ZU。虽然高度很不意外的，还是 ZU 较强（我们也有测试网页阅读的状态，横放来讲还是旧式比例的屏幕比较厉害），但看看那精美的黑框，曾几何时小编还觉得 ZU 的边框表现还算不错的啊... 另外要讲的是，虽然 S8+ 并没有前置双喇叭的设计，不过一跟同样也没这样规格的 ZU 比，就会觉得 S8+ 的音量表现至少大声很多，而且因为 DAC 的规格也会让人比较愿意接上耳机来享受音效。更别说还有在 Bluetooth 5 加持之下的双重蓝牙音乐播放功能了。
图、更高的屏幕可以实现边看 YouTube 视频，边打字聊天的使用方式。
值得一提的是，在观赏视频或者是沈浸模式下的全屏幕状态时，Samsung 新的压力感应 Home 键就变得非常实用，可以很直观地直接跳回到桌面，而不用另外去刷出隐藏的虚拟按钮。这里倒是满希望未来可以针对这个按钮有更多延伸应用。像是让主屏幕按钮可以改成叫出隐藏的系统菜单小白球应该也不错 -- 不过这里讲起来，反正这次 S8 与 S8+ 都是曲面屏幕了，所以其实这样的使用情境是可以通过曲面侧屏幕的捷径功能来达成的。
出乎意料的电量表现
虽然 S8+ 的电力在我们的标准测试中拿下了可圈可点的表现，显示出它的确有着水准以上的功耗表现。不过反应到现实使用之下，个人觉得大致上就是约莫可以撑完一天，或者是在较重度使用下，还是可能在一天内遇到需要充电来避免提早没电的状况发生。而在这次更长时间的体验之下，我们也发现，其实在关掉 Always-on Display 功能之后，S8+ 基本上就能给我一种类似 iPhone 那样的待机超省电的印象，甚至有一次小编在比较轻度的一般使用之下，居然撑到了 24 小时后还可以剩下 50% 以上的电量。
而这的确让小编有点出乎意料，也让人觉得虽然 AOD 真的是个不错用的功能，但如果与续航力来取舍的话，个人之后应该都是会关闭来使用，尽可能地增加手机的续航时间。是说，假若你在办公室或手边都有可以充电的移动电源的话，AOD 开着所带来的便利性真的还是更高些啦！不过要是各位入手了新的 S8 觉得待机耗电量有点无法跟自己之前的手机，特别是 iPhone 相比的话，真的可以考虑试着关掉 AOD 看看啰。
相机再进化
S8 与 S8+ 的相机基本上在这次算是只有小幅度的升级，在规格上则是大致相同 -- 前置镜头改变比较多，F1.7 之外还提供了更快的自动对焦的样子，界面则是加入了悬浮快门按钮与贴图功能等。是说，等到了更长期更多的实拍之后，小编倒是对于他们新的 Multi-Frame 多张叠合的影像处理机能，在低光下的拍摄表现觉得相当惊艳。很多照片都一拍完就能马上感觉照片的确满厉害的，会觉得这相机的低光表现还满锐利讨喜的。整体而言，个人对于 S8 系列的相机表现算是相当满意（毕竟前代就已经超强了），真要说有什么缺点的话，大概就是双击启动改到了电源键还是有点不太习惯了吧。
其他小改进与待改进之处
先来聊聊系统顺畅度的部分，Samsung 的旗舰机一直以来在跑分成绩上与当时的顶级产品相比，都是数一数二的。不过这次有不少朋友实际入手了 S8 之后，好像会觉得系统并没有想像中的顺。这里小编就自己的使用经验来看，应该是系统目前还没有针对 18.5:9 做好优化的关系。因为自己在一般的使用下是觉得都很顺畅，但是在 Line app 要叫出键盘的时候，就会觉得特别延迟。
基本上，在其他 App 要是我目前在 S8 上遇到了一些小状况的话，都会跑去「全屏幕」的系统功能中，将该应用调整为一般比例再试试，通常都会有所改善。但 Line app 却早早就被列进了已优化的列表当中，所以无法另外关闭，也因此，可能就只能双手合十希望 Line 官方尽快再更进一步优化在 S8 与 S8+ 系统之下的延迟问题了。另一方面，也许在这样软件还未能完全衔接的状态下，6GB RAM 的帝王版本可能也是必要的存在了。
虽然已经比较少开启 AOD 来用，不过之前在评测之中小编刻意用缩时录影，来确定 AOD 上唯一比较少变动位置的 Home 键其实是会小幅度移动的。不过后来才发现，其实在 AOD 的系统菜单中，你就可以将这个显示功能关闭了（或者也可以单选只显示 Home 键）。另外，针对 Bixby 无法再按按钮收回的抱怨，在这次的三星盒装版机器上已经修改成了可以收回了，感觉很多系统修正他们都有默默在做，给一个好评！
小编也试用了目前正在台湾全民公测的 Samsung Pay，只能说那种基本上只要是能刷卡的地方就能用的感觉真的太好了（通过 MST 技术，Samsung Pay 连磁卡都可以用）。唯一生活中还是会要掏出信用卡的机会，大概就是一定得要把卡插进去的自助加油了... 真希望这里也可以改为能够直接靠感应付款，那就太方便了。
后续小编也针对评测中所列出的可改进之处试着去习惯。拿指纹辨识来讲，我只能说因为虹膜辨识太好用了，后来除非真的在户外遇到太强光，不然基本上都是用虹膜来解锁。至于新的应用菜单与应用抽屉，说真的大概没两天就习惯了，而且也发现 App 在应用列表长按久了不动，其实就会自动跳转到桌面让你置放捷径，这也是评测时没发现的小技巧。
结论
三星真的为 S8 与 S8+ 带来了很多软硬件方面的新细节，弄到小编从发布动手玩，到实际使用了两周才比较完整试出它的更深度实力，而且越用越爱不释手，这也是当初所料想不到的。整体而言，个人对于这个采用新规格屏幕的旗舰机可以说是越用越满意。一方面是外在可以让人一看就知道是新世代产品，内在部分它也拥有足够的性能与续航表现（想要更强，就关 AOD 吧），并且提供了满满的细节，而且除了手机本身之外，还提供了可以拿来轻度工作的生产应用神器 DeX。
很难想像这手机是出自一家，理应在这代旗舰产品应该要玩得很安全的公司之手（对比之下，反而 LG 好像玩得更保守？）。个人觉得 S8 真的有做出旗舰机该有的水准，虽说可能在双前置喇叭、双镜头等方面好像还是有些遗憾，但就小编已经更长时间的体验之后，还是要给出与评测同样的结论：S8 系列真的是现阶段最值得购买的旗舰机之一。