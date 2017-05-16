三星 Galaxy S8+ 双周体验：6 吋大屏幕一手轻松掌握

其他小改进与待改进之处

结论

先来聊聊系统顺畅度的部分，Samsung 的旗舰机一直以来在跑分成绩上与当时的顶级产品相比，都是数一数二的。不过这次有不少朋友实际入手了 S8 之后，好像会觉得系统并没有想像中的顺。这里小编就自己的使用经验来看，应该是系统目前还没有针对 18.5:9 做好优化的关系。因为自己在一般的使用下是觉得都很顺畅，但是在 Line app 要叫出键盘的时候，就会觉得特别延迟。基本上，在其他 App 要是我目前在 S8 上遇到了一些小状况的话，都会跑去「全屏幕」的系统功能中，将该应用调整为一般比例再试试，通常都会有所改善。但 Line app 却早早就被列进了已优化的列表当中，所以无法另外关闭，也因此，可能就只能双手合十希望 Line 官方尽快再更进一步优化在 S8 与 S8+ 系统之下的延迟问题了。另一方面，也许在这样软件还未能完全衔接的状态下，6GB RAM 的帝王版本可能也是必要的存在了。虽然已经比较少开启 AOD 来用，不过之前在评测之中小编刻意用缩时录影，来确定 AOD 上唯一比较少变动位置的 Home 键其实是会小幅度移动的。不过后来才发现，其实在 AOD 的系统菜单中，你就可以将这个显示功能关闭了（或者也可以单选只显示 Home 键）。另外，针对 Bixby 无法再按按钮收回的抱怨，在这次的三星盒装版机器上已经修改成了可以收回了，感觉很多系统修正他们都有默默在做，给一个好评！小编也试用了目前正在台湾全民公测的 Samsung Pay，只能说那种基本上只要是能刷卡的地方就能用的感觉真的太好了（通过 MST 技术，Samsung Pay 连磁卡都可以用）。唯一生活中还是会要掏出信用卡的机会，大概就是一定得要把卡插进去的自助加油了... 真希望这里也可以改为能够直接靠感应付款，那就太方便了。后续小编也针对评测中所列出的可改进之处试着去习惯。拿指纹辨识来讲，我只能说因为虹膜辨识太好用了，后来除非真的在户外遇到太强光，不然基本上都是用虹膜来解锁。至于新的应用菜单与应用抽屉，说真的大概没两天就习惯了，而且也发现 App 在应用列表长按久了不动，其实就会自动跳转到桌面让你置放捷径，这也是评测时没发现的小技巧。三星真的为 S8 与 S8+ 带来了很多软硬件方面的新细节，弄到小编从发布动手玩，到实际使用了两周才比较完整试出它的更深度实力，而且越用越爱不释手，这也是当初所料想不到的。整体而言，个人对于这个采用新规格屏幕的旗舰机可以说是越用越满意。一方面是外在可以让人一看就知道是新世代产品，内在部分它也拥有足够的性能与续航表现（想要更强，就关 AOD 吧），并且提供了满满的细节，而且除了手机本身之外，还提供了可以拿来轻度工作的生产应用神器 DeX。很难想像这手机是出自一家，理应在这代旗舰产品应该要玩得很安全的公司之手（对比之下，反而 LG 好像玩得更保守？）。个人觉得 S8 真的有做出旗舰机该有的水准，虽说可能在双前置喇叭、双镜头等方面好像还是有些遗憾，但就小编已经更长时间的体验之后，还是要给出与评测同样的结论：S8 系列真的是现阶段最值得购买的旗舰机之一。