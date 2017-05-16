Rocket Labs 准备好发射小型的 Electron 火箭了

商用火箭发射产业新加入的「挑战者」Rocket Labs，已经准备好发射自家的小型火箭 Electron（电子），预计从 5 月 21 日起的十天内，选择合适的发射窗口，进行首次试射。自然，确切的日期将取决于天气和火箭本身的状况，如果成功的话，这会是首次有火箭由完全私有的发射场地发射进太空。



Rocket Labs 决定将公司和发射场地都设置在新西兰，主要是看上了新西兰旁边就是大海，发射比较安全，同时新西兰的空中和海上交通相对于其他发射场都要少得多，比较不会影响当地。至于 Electron，其实是一只蛮小的火箭，仅有约 17 公尺高，酬载也只有大约 150kg 而已。不过，这已经足够把小型的卫星或实验送入 300~500km 的低轨，如果能达到一年发射 100 支的经济规模的话，Rocket Labs 希望能将一次发射的成本压到 500 万美元左右，抢占小型卫星市场。



事实上，Rocket Labs 和最早期的 SpaceX 准备达成的事相差并不远。Falcon 1 高 21.3 公尺，预计最大到低轨的酬载为 670kg（但实际上只戴到 180kg 而已），在发射了五次之后退役由 Falcon 9 所取代。如果 SpaceX 没有获得 NASA 的注资，往大型火箭的方向发展的话，现在大概也是 Rocket Labs 的竞争者了吧？



Rocket Labs 预计试射三次，如果都顺利的话，最快今年稍晚就可以接单第一笔商用火箭发射的任务了。除了卫星之外，Google Lunar X Prize 的一位参加者 Moon Express 也打算利用 Rocket Labs 的火箭前往月球呢。