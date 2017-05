Moto X 将强势回归摩托罗拉产品线？

从图片上少数的规格我们可以看到,2017 年款的 Moto X(或该称之为 X4)将具备 SmartCam 的机能,以及覆盖 3D Glass 的 5.2 吋 FHD 屏幕,产品定位则是在 Unlimited Perfection。而根据其他来源的讲法,这部手机将采用 Snapdragon 660 处理器、3,800mAh 电池与 4GB RAM / 64GB 内建存储空间,并搭载指纹辨识器。



讲完了最有意思的回归之作,另一个搭载了双镜头的 Moto G 系列,倒也是在该公司产品中满特别的存在。接下来关注一下最顶端的 Z Play 与 Z Force,两者除了都依然具备 Mods 模块设计外,后者还更将提供强悍的防碎裂与 1Gb LTE 的规格。而在 C 系列之上的 Moto E,则是在 Plus 机型中比起 C Plus 还要提供了更强 5,000mAh 的电力,并且真正在屏幕尺寸增大到了 5.5 吋。



有兴趣的朋友,很可惜地 Motorola 并未对此路线图标上了时程表的信息,不过既然 C 系列都已经开始推出了,距离年底也没多久的时间了,想必接着 Motorola 就要拼命赶进度连发新品了吧?