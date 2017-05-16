HTC 新旗舰 U11 登场！





U11 主推的功能是名为「Edge Sense」的挤压感应界面，通过两侧的八个应力感应器，只要握持时「挤」一下手机，可以进行开启特定 App、拍照、截图、开启语音助理等操作，并可为「握」和「长握」分别设定功能。以功能本身来说 Edge Sense 没有什么大问题，现场实际操作的反应也还不错，但问题是它要求你必须要用单手握持的方式才能使用，如果是用别的姿势（例如两手拿着手机）的话，还要特地换成单手来使用。另外，能用握一下的方式拍照相当地有趣，自拍时也很实用，但用力握的时候反而容易「手抖」，其实搞不好还不如按侧边按键拍照呢。



规格上 U11 就不愧其旗舰之名，搭载了 5.5 吋 QHD（2560 x 1440）分辨率的 Super LCD 面板、Snapdragon 835 处理器、12MP 主相机和 16MP 前相机，并分成 4GB RAM + 64GB 存储空间、和 6GB RAM + 128GB 存储空间两个版本，加上 microSD 扩展。和 U Ultra / U Play 一样，下方是带指纹阅读器的 Home 键，并且有两颗电容式的触控按键在两侧。然而，U11 依然没有 3.5mm 耳机插孔，至少这次盒内有附 Type-C 到 3.5mm 的转接器了（总算啊）。U11 为 IP67 防水防尘等级，并内建 3,000 mAh 大小的电池。



庆祝 HTC 20 周年，在台湾 4GB+64GB 版本要价是相当佛心的 NT$19,900（约人民币 4,560 元），6GB+128GB 版也没贵多少，仅 NT$21,900（约人民币 5,030 元）。炫蓝银、宝石蓝、亮丽黑、冰雪白四色第一波上市，5 月 16 到 5 月 25 日间开放在 HTC 网络商店上预购，5 月 26 日至 5 月 31 日在网络商店及专卖店同步开卖。运营商门市则是 6 月 1 日起开始贩售。其他地区的贩售讯息还要再等 HTC 公布。

