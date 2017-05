这几年电影公司影片尚未公开便 被骇客盗取 的例子很多,而迪士尼现在成了最新的受害者。据称 CEO Bob Iger 日前已向员工 证实 ,公司尚未上映的电影当中,有一部已被骇客组织成功盗取了拷贝。不光如此,对方现在还扬言不支付赎金的话,就会把影片以分段形式陆续在网络上公开。不过,迪士尼官方目前还未就此事发布正式的声明,但他们似乎无意付款,而且 FBI 好像也已经介入,双方接下来会联手进行调查。根据坊间的猜测来看,此次被盗的电影很有可能是《汽车总动员 3》和《加勒比海盗 5》其中的一部。是说,不久前名为「 thedarkoverlord 」的骇客团队在非法公布 Netflix 新一季《Orange is the New Black》的时候,曾声称自己还手握来自 ABC、FOX、IFC 和 National Geographic 的内容。迪士尼的名字当时虽然没有出现,但两件事情很难讲有没有什么潜在的联系呢。