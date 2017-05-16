苹果据报下个月将小幅更新 MacBook 产品线

苹果近四年的 WWDC 都专注在软件上，但如果 Bloomberg 的消息来源属实的话，苹果似乎也打算利用六月初的 WWDC，小幅更新 MacBook 产品线。MacBook Pro 不意外的话，将获得第七代的 Core i 处理器（Kaby Lake），而 12 吋的 MacBook 则是只说会获得「较快的 Intel 芯片」，大概还是脱离不了 Y 系列的范畴吧。
但在这些预料之中的更新之外，比较让人意外的是本来以为已经被抛弃的 13 吋 MacBook Air，似乎有机会再续命一轮，推估升级到 U 系列的 Core i5 和 i7 的机会比较大。只是除了 CPU 之外，其他规格大概都将保持不动，所以 Retina 屏幕什么的就不用期待了。据信苹果是因为见到了 MBA13「出乎意外的销量」，才做出这样的决定，然而如果只是升级 CPU 的话，显然就忽略了 MBA13 依然有市场的主因：12 吋 MB 为了携带性牺牲太多、13 吋 MBP 太贵，而且接口上还不见得和 MBA 谁比较实用。
至少，这算是回应了对于 Mac 产品开发被放缓的说法，如果 WWDC 还真的再补上 iPad 和 Siri 喇叭的话，好像 WWDC 就没剩多少时间讲软件了啊...