传闻的消息几乎成真,摩托罗拉一次带来了两款入门低价版本的新型智能手机 Moto C 与 C Plus ,希望能让该品牌成为许多人(特别是发展中国家)所拥有的首支智能手机产品。Moto C Plus 与 C 的主要差异分别为 4,000mAh 与 2,350mAh;8MP 与 5MP 主相机;720p 与 854 x 480 分辨率;16GB 与 8GB 的内建存储空间。其余规格则是基本上都相同,包括:MTK 四核心处理器、2MP 的视频相机、5 吋屏幕与 1GB RAM。网络通讯功能部分 Plus 版本直接采用了 4G 双卡规格,一般版则是分为单卡 3G 或 4G 版。价位绝对是这类产品的最大重点,C Plus 预计将会在今年春天于亚太、欧洲和拉丁美洲市场上市,建议售价为 €119(约人民币 900 元)起;Moto C 的 3G 与 4G 单卡版则是分别为 €89(约人民币 670 元)与 €99(约人民币 750 元)。