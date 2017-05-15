英特尔为 Itanium 产品线画下句点

还有人记得 Itanium 是什么吗？除非是长年关注芯片发展的人，不然恐怕连这名字都没有印象了。Itanium 是英特尔与惠普共同开发，供服务器和高端 PC 使用的纯 64 位处理器。它采用了相当先进的 IA-64 架构，但也正是因为架构太过先进，在开发上屡遭困难，最后虽然终于在 2001 年推出的第一代产品，在硬件上并不比同期的其他架构（Sun SPARC / IBM POWER）来得出色，也因此少有厂商愿意为它开发软件。



一年后推出的第二代 Itanium 2 解决了许多硬件上的缺陷，但却生不逢时。2003 年的时候 AMD 发布了延伸自 x86 的 AMD64 架构，与该架构下的 Opteron 系列产品。因为 Opteron 可以向后支持 x86 16-bit 和 32-bit 的代码，因此大受企业的欢迎，迫使英特尔以同样搭载 Intel 64 的 Xeon 来回应。之后虽然 Intel 持续地在更新 Itanium，并逐步为 Itanium 加入了 Hyper Threading、QPI 等技术，但 x86-64 架构的服务器已经在市场上占有难以撼动的绝对优势。完全是因为 Intel 与 HP 在 2010 年签定的 2.5 亿美元合约，才令 Intel 必须持续开发新产品并维持 Itanium 的生产。



如今合约限定的期限 2017 年已至，Intel 在推出最新的 Itanium 9700 系列处理器后，也终于可以为产品线画下句点了。事实上，Itanium 9700 和 2012 年推出的 9500 在架构上并无二致，只是利用了这几年来改进的制程技术，让它的时脉比前代高了些而已。基本上它们只是做为现有 9500 的替代品，并不是新的发展。



对英特尔来说，Itanium 的停产损失并不大，毕竟高端服务器市场目前基本上是由他们的 Xeon 宰制着，反而是在低功耗、低运算力的运用上，英特尔一直未能取得突破。想必他们也想集中资源到这些 PC 以外的应用上吧！