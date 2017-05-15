Honeywell 召回旗下火警警报物联产品，因为它可能无法侦测火灾...





上图这个圆形白色塑料盒，其实一般人应该都不会太陌生，因为它与那种常被安装在公众场合屋顶的烟雾侦测器基本上外观与功能都很类似。其最主要的任务，就是在有火灾发生的时候能够适时发出警报，甚至触动更多防灾设备来进行即时地对应救灾工作 -- 但很显然地，这次 Honeywell 连这唯一的功能都无法确保。虽然现在还未有因此造成救灾问题的状况发生，但这样极其重要不可出错的「唯一任务」如果有一点点瑕疵出错的可能性，显然官方还是得要尽快进行弥补才行。



在产品的召回页面里，官方确认自 2014 年 10 月至 2016 年 12 月所售出的约 900 个火警侦测器都在这波召回的清单之中。官方还提供了以机板标签来进行生产日期与型号判断的图说，让你可以再把它拆下来并且拆解之后（有点麻烦啊...），判断是否在影响范围之内。其实，官方表示已释出解决此问题的固件更新了，但毕竟这是与安全攸关的状况，所以他们也不希望有任何出错的机会，因此采取了召回移动。