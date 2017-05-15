尽管轮廓似曾相识，这台手机的背面这次以玻璃为主，以便无线充电正常运作。机壳的内部的确有雕出一个貌似用来安置无线充电接收器的空间，不过很遗憾，我们不能公开这部份的图片。



由于这台是两款「iPhone 8」之中的小机，所以看来苹果就是要把双摄像头相机和无线充电都变成标配。说到这，我们的线人说两款型号的萤幕也会变大：4.7 吋的会变成 5 吋，而 5.5 吋的 Plus 会变成 5.8 吋。虽然我们这次看不到萤幕是不是传说中的无边框设计，不过根据 CAD 档案里的尺寸，这台「iPhone 8」的机身比 iPhone 7 要长一点、宽一点及厚一点。



当然，爆料这种东西不能说是百分之百靠谱的（虽然这次看到的资料有点震撼），苹果也有可能最后要放弃这个设计。不管怎样，我们还可以期待传说中最顶级的周年版 iPhone 呢。