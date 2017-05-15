苹果这笔新收购可能让 Siri 变得更强大

继首度公开论文之后，苹果如今在发展 AI 的道路上又往前走了一步。日前他们正式将专攻「暗数据」结构化的公司 Lattice Data 收入帐下，按照 TechCrunch 得到的消息来看，交易涉及到的金额大约在 2 亿美元。对一支仅有 20 名工程师的团队来讲，这已经是笔不小的数字了。而如果来源说法准确的话，接下来对 Lattice Data 技术的整合，将成为 Siri 发展的重要组成部分。毕竟 Lattice 一直希望能联手科技公司「加强其 AI 助理服务」，能被 Apple 看上的话，想来应该确实有几下子吧？
一般来说，大部分 AI 助理都要在结构性数据的基础上才能给出有意义的回答（比如你最爱球队的最新比分，或是即将到来的行事历事项），要处理这个范围以外的非结构性数据，难度显然要来得更高。而 Lettice Data 的技术，就是为了要让这一切变得可能，它的存在可以让 Siri 更明白你的指令，更好地为你服务。
考虑到苹果在 WWDC 上推出 Siri 喇叭的可能性不低，再算上 iPhone 和 Mac，这项语音助理服务的未来发展空间将会很大。那从长远来看，收购 Lattice Data 的作用日后应该会慢慢显现，喜欢跟机器交流的朋友不妨期待一下啰。