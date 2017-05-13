Apple Watch 能在 AI 帮助下侦测出中风迹象





再往后研究团队将系统的测试放到了 51 名确定要通过手术恢复正常心律的病人身上，所有人都会在术前和术后使用 Apple Watch 及十二导程心电图，配合 AI 算法，能够达到心房颤动 97% 的侦测准确率以及 98% 的灵敏度。考虑到这套方案目前还在初期，所以未来应该还有望进一步提升。原本在中风患者中，有大约三分之二可靠药物来预防，剩下的那部分，看来接下去也有望靠可穿戴设备来解决了。



研究团队此后会以 EKG 测试的「黄金标准」来作为算法调整、验证的方向，整套方案也会被整合入 Cardiogram 应用，还可能被用来「尝试是否具备侦测心房颤动以外疾病的可能性」。如果成功的话，Apple Watch 和 ResearchKit 应该会被更多地运用到医疗领域吧。