Apple Watch 能在 AI 帮助下侦测出中风迹象

心率应用团队 Cardiogram 在与 UCSF Health Lab 一同进行研究时发现，Apple Watch 在搭配神经网络算法使用时，有 97% 的准确率能够探测出突发性心房颤动。这基本上能算作是目前最常见的心律问题，而 Apple Watch 在搭配合适的软件和硬件后，将可以有效防止敏感病人出现中风的症状。实际上，Cardiogram 从去年开始就一直在尝试靠 Apple Watch 来探测中风的前兆（有四分之一是由不规律心跳引起），而在其应用记录到的 6,158 名手表佩戴者中，大部分 EKG 读数都显示正常，但有 200 位都存在心房颤动导致的不规律心跳。工程师选择将这部分患者作为对象来训练深度学习系统，希望它能学会分辨出心律失常的目标。
再往后研究团队将系统的测试放到了 51 名确定要通过手术恢复正常心律的病人身上，所有人都会在术前和术后使用 Apple Watch 及十二导程心电图，配合 AI 算法，能够达到心房颤动 97% 的侦测准确率以及 98% 的灵敏度。考虑到这套方案目前还在初期，所以未来应该还有望进一步提升。原本在中风患者中，有大约三分之二可靠药物来预防，剩下的那部分，看来接下去也有望靠可穿戴设备来解决了。
研究团队此后会以 EKG 测试的「黄金标准」来作为算法调整、验证的方向，整套方案也会被整合入 Cardiogram 应用，还可能被用来「尝试是否具备侦测心房颤动以外疾病的可能性」。如果成功的话，Apple Watch 和 ResearchKit 应该会被更多地运用到医疗领域吧。