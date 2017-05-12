比特币勒索病毒在全球大规模蔓延

从昨晚开始，比特币勒索病毒 Wanna Decryptor / WannaCry 陆续在全球各地大规模爆发。先是情况最糟的英国，病毒带来的影响最大可能也最为恶劣。全国上下的公立医疗服务系统（NHS Trust）几近瘫痪，电脑、电话都不能正常使用，病人病历、手术安排、药方、检验结果等重要信息全部无法调取。紧接着，西班牙的多家电信、电力公司也遭到了攻击，而我们这边中国大陆（主要为教育网用户）和台湾均受到了不同程度的影响。截止到现在，全世界已有 99 个国家被病毒波及，造成的后果已相当严重。
据悉此次攻击是基于先前 NSA 外泄的 EternalBlue 漏洞发起，它会扫描开放了 445 端口的 Windows 电脑，自动在其联网后植入勒索病毒和远端控制木马，并用高强度加密算法「绑架」设备内的文件，以此来要胁用户支付价值 300 美元比特币的「赎金」。如果你是一直保持正常更新的 Win 10 用户的话，三月时发布的安全补丁程序早已杜绝了中毒的隐患。但要是老版本 Windows 或是没有安装过 MS17-010 补丁的 Win 10 系统，已经中招的电脑暂时好像还没有妥善的处理办法。至于未受影响的，最好是先确认关闭了 445 端口，然后安装补丁，再用 NSA 漏洞检查工具彻查一遍，这样基本上应该能免受病毒的侵害了。