Windows 10 今秋将会再推一版 Creators Update

比如说全新的「Microsoft Graph」，能通过开放各类 API 的方法将 Windows、iOS、Android 设备紧密地联系在一起。你将能无缝地实现跨平台工作切换，就算需要用到不同的硬件，效率也不会受到影响。同时，厂方还引入了时间线的概念，让使用者可以找回过去数月甚至数年里看过、用过的文件、应用或是网页。而 Cortana 也会在你切换设备的时候给出相关的建议，让你可以迅速回到之前暂停的工作进度（换句话说，Continuum 的部分特性将能在非移动版 Windows 的设备上使用）。此外，剪贴板里的内容也将能通过云端共享，手机和电脑间可以方便地互传图片、链接或是段落文字。最后，在 OneDrive 里也将多出一项「Files on Demand」的功能，方便用户快速在线取用存在云端的内容。当然，你也可以随时将其抓取下来，便于在离线状态下继续操作。



秋季版 Creators Update 中另一项重要的变化，就是过去代号为「Project Neon」，现在更名成「Fluent Design」的界面框架。微软希望借此来「传递直观、和谐、响应性好、包容性强的跨设备体验和交互感受」，引导开发者做出能兼容「各类产品和输入方式」的应用。不管是触控屏幕、鼠标、键盘、麦克风还是相机，哪种输入都可以被探测到并加以利用。不光如此，「Fluent Design」还能让开发者专门针对大屏幕或没有屏幕的设备来打造软件。而随着 VR、AR 设备的普及，它的潜力也会变得越来越大。

