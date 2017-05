追求极致纯粹，飞思推 1 亿像素的纯黑白数码机背

直冲 100MP 的 Phase One 机背,现在推出了更追求纯粹影像创作的黑白版本「Phase One IQ3 100MP Achromatic」。根据官方的资料,这款纯黑白版本的中画幅数码机背,除了 1 亿像素是当今之最外,最高 ISO 51,200 的感度规格,也是现阶段中画幅产品中的王者。



这部要价美金近 5 万的数码机背,搭载的是无拜尔滤色镜的 CMOS 感光元件,相对一般相机可接收更多光线与细节,并无需处理额外的色彩信息,提供更极致的画质表现。在追求更高画质的前提之下,采用无低通滤镜规格的 Phase One IQ3 100MP Achromatic,亦可直接在 LiveView 即时预览下进行红外线摄影,拍摄一般肉眼所无法看见的光线的特殊创作题材。



其余规格方面,Phase One IQ3 100MP Achromatic 还提供了电子快门的选项,可长时间曝光 60 分钟。并且搭载 HDMI 输出、Wi-Fi 无线连接等规格,并且预计将会在今年八月正式出货。