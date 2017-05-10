以一支配有 5.5 吋全高清萤幕及 3,500 毫安的手机来说，坚果 Pro 的 6.98 毫米厚度及 158 克重量拿到手上感觉不错，按键也没问题。唯一能吐槽的是老罗也有承认尖锐倒角所带来的刮手感，不过我摸了半天之后就觉得还好；反正就是没有银色 HTC One M9 的那么严重。应该是说，当年 HTC 有做到这样相对轻微的刮手感的话会更理想，也同时能保留精致感。坚果 Pro 配上锤子的「足迹系列」钢化玻璃手感膜也能解决这个问题，然而我自己就不会为了这点而刻意去配手感膜（反正我最想要的可口可乐版早就售罄了）。



其他的部份就先不说了，因为我用了坚果 Pro 才好几个小时，还是需要花多点时间去好好的体验 Smartisan OS 3.6 的新功能（还好安装 Google 服务的难度不大）。但是起码从工业设计来看，锤子已经回到正轨了，而且这只是一款中阶手机喔。请大家密切留意我们的详细评测报告。