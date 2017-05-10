Pinterest app 现可辨识影像中的多样物件

除了 AI 的进化之外，Pinterest 在这次的更新中还同步为 Lens 带来了能直接扫描二维码的功能。系统界面的部分，Lens 也能够通过 iPhone 的 3D Touch 快速以捷径的方式启动了。可惜的是，小编手上的 Android 版本目前还没收到这样的更新 -- 至少，确定它还没办法辨识 QR Code 啦，所以如果也有朋友还未收到的话也别急，这更新应该还需要一段时间才会来到我们的手机上啰。
为了让使用者对照片中的产品更有
败家欲望兴趣，先前 Pinterest 新增了照片自动辨识的 Lens 机能（在搜索标签的右侧，有个红色的摄影机按钮），让使用者可以即时影像搜索并钉（Pin）上相关的图片内容。而今天他们又将这个 AI 影像搜索机能再进化，在最新的更新中提供你可以一次辨识多个物件的能力。将可从一张照片中，找到更多物件的线索，让你能够快速地注记或搜索更多自己感兴趣的图片 -- 其实 Galaxy S8 的 Bixby 影像辨识也有吃到这方面的资料库，用来辨识相关的商品。所以应该在多物件的辨识支持下，也能受益良多。
除了 AI 的进化之外，Pinterest 在这次的更新中还同步为 Lens 带来了能直接扫描二维码的功能。系统界面的部分，Lens 也能够通过 iPhone 的 3D Touch 快速以捷径的方式启动了。可惜的是，小编手上的 Android 版本目前还没收到这样的更新 -- 至少，确定它还没办法辨识 QR Code 啦，所以如果也有朋友还未收到的话也别急，这更新应该还需要一段时间才会来到我们的手机上啰。
除了 AI 的进化之外，Pinterest 在这次的更新中还同步为 Lens 带来了能直接扫描二维码的功能。系统界面的部分，Lens 也能够通过 iPhone 的 3D Touch 快速以捷径的方式启动了。可惜的是，小编手上的 Android 版本目前还没收到这样的更新 -- 至少，确定它还没办法辨识 QR Code 啦，所以如果也有朋友还未收到的话也别急，这更新应该还需要一段时间才会来到我们的手机上啰。