NVIDIA 发布首款 Volta 架构 GPU，抢先搭载于 14.9 万美金的超级电脑上

NVIDIA 首款基于 Volta 架构 GPU 技术的产品终于正式登场了。在这次的 GTC 大会上，该公司推出了无论在性能亦或是价位上都相当强大的资料中心用显卡：NVIDIA Tesla V100。做为 P100 的升级款式，其使用上了 NVIDIA 第七代的最新架构、采 12nm 制程，搭载 5,120 CUDA 核心、16GB HBM2 内存与 NVLink 2.0 的连接界面，带来为更精密的 AI 与深度学习技术当后盾的 15 teraflops 运算能力。
在最新运算核心发布的同时，NVIDIA 也宣布了直接搭载 8 组 Tesla V100、要价美金 14.9 万的新款超级电脑 DGX-1V 的诞生 -- 看到这，又会觉得这是个离一般开发人员过于遥远的价格了吧？NVIDIA 也有听到你的声音，所以准备了该公司称之为「个人 AI 超级电脑」、为预算较低的深度学习运算需求准备的 DGX Station。是款可让你以美金 6.9 万的代价即可取得搭载 4 张最新 Tesla V100 GPU 的（相对）小型水冷超级电脑。
而若是这样还是觉得价位过高，或有点不太想要购置自己的硬件的公司而言，NVIDIA 还提供了云端运算的选项，带来新的 GPU Cloud 深度学习云端平台，可让开发者在使用 Titan Xp、GTX 1080 Ti 或 DGX 的个人电脑上，运用这个特别为深度学习所打造的框架。这次的大会上，NVIDIA 亦介绍了许多的深度学习的相关应用，从脸部辨识软件到自动化农业设备等都有着墨。黄仁勋更是表示「机器学习是将是史上最重要的革命之一，... 运算法现在会自己撰写演算法，软件能撰写软件，电脑更能够自己学习。机器学习的时代已经来临。」
是说，的确现阶段这样人工智慧与深度学习的应用真的正在蓬勃发展中。显然，在物物相连的潮流之后，接下来连接起这些设备并改进人类生活的技术，将会是个相当有意思的发展领域，亦很有机会通过科技改善我们的整体环境 -- 虽然应该不少人脑筋里又闪出了天网这个关键字（XD）。