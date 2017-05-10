NVIDIA 发布首款 Volta 架构 GPU，抢先搭载于 14.9 万美金的超级电脑上

在最新运算核心发布的同时，NVIDIA 也宣布了直接搭载 8 组 Tesla V100、要价美金 14.9 万的新款超级电脑 DGX-1V 的诞生 -- 看到这，又会觉得这是个离一般开发人员过于遥远的价格了吧？NVIDIA 也有听到你的声音，所以准备了该公司称之为「个人 AI 超级电脑」、为预算较低的深度学习运算需求准备的 DGX Station。是款可让你以美金 6.9 万的代价即可取得搭载 4 张最新 Tesla V100 GPU 的（相对）小型水冷超级电脑。



而若是这样还是觉得价位过高，或有点不太想要购置自己的硬件的公司而言，NVIDIA 还提供了云端运算的选项，带来新的 GPU Cloud 深度学习云端平台，可让开发者在使用 Titan Xp、GTX 1080 Ti 或 DGX 的个人电脑上，运用这个特别为深度学习所打造的框架。这次的大会上，NVIDIA 亦介绍了许多的深度学习的相关应用，从脸部辨识软件到自动化农业设备等都有着墨。黄仁勋更是表示「机器学习是将是史上最重要的革命之一，... 运算法现在会自己撰写演算法，软件能撰写软件，电脑更能够自己学习。机器学习的时代已经来临。」



是说，的确现阶段这样人工智慧与深度学习的应用真的正在蓬勃发展中。显然，在物物相连的潮流之后，接下来连接起这些设备并改进人类生活的技术，将会是个相当有意思的发展领域，亦很有机会通过科技改善我们的整体环境 -- 虽然应该不少人脑筋里又闪出了天网这个关键字（XD）。