微软心目中的智能家庭 PC 界面长这样？

去年底的时候，曾经有传闻说微软并不准备加入语音智能喇叭的行列，取代而之的是直接在 Windows 10 里内建一个名为「Home Hub」的功能，将普通 PC 变成为 Echo 或 Google Home 的竞争者。如今 The Verge 取得了一系列 Home Hub 界面的概念图片，让我们对微软大概在打什么算盘有个更清楚的理解。
最主要的，当然就是利用了 Windows 的欢迎画面，来显示备忘记事、家人的行事历等等，然后进到系统内则是一个全家人共用的桌面，可以在这里与其他家人进行视频对话，并控制家中的 IoT 设备（Hue、Insteon、Nest、SmartThings 和 Wink 在支持的产品列表中）。整体的感觉有点像当年的 Windows Media Center，是以 Windows 做为基础，但在上面跑着专门的界面，并有着不一样的使用情境。
稍早的传闻指出，微软正在与 HP、Lenovo 等硬件厂商协力打造专门的 Home Hub PC，但新的说法是微软准备在九月推出的 Windows 10 更新中，将这个功能加进来。如果后者属实的话，或许在即将到来的 Build 会议上，就会有进一步的消息了。
微软的这个走向是个不小的赌博，考虑到大部份语音智能喇叭都相当便宜，就算是刚发布的 Echo Show 也只有 US$230 而已。但另一边，微软也有微软的优势 -- 因为是建立在 Windows 10 之上，其实只要家里有用不到的老电脑（特别是有触控 AIO 或 Windows 平板），都可以拿出来「再利用」一下，让它们以智慧家庭 PC 的身份继续工作。从这角度来看的话，也不见得 Home Hub 是个更省钱的方案呢。