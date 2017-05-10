Google 推 Street View Ready 全景相机认证，简单挑选 360 相机

YouTube 正式支持直播 360 度视频

YouTube 上的 360 度视频内容愈来愈多，感觉他们已经完全进入了新视频潮流？不，还差了 360 度的直播视频。今天 YouTube 就在博客里宣布，正式推出 360 度视频的直播功能，让观...