Google 推 Street View Ready 全景相机认证，简单挑选 360 相机

数年前，如果想要拍摄或甚至上传全景照片，都不是太简单的事。而到了各式360 相机如雨后春笋般冒出的现在，如何挑选一个好的全景相机，反而变成了很大的难题。希望能多鼓励大家上传全景照片到 Street View 的 Google，原先就有提供了一个建议使用的 360 相机推荐清单，现在则是更进一步地对应推出了「Street View ready」街景标准认证，希望让消费者可以很容易知道想要购买的相机到底能不能够胜任简单上传 Google Map 的任务。
在这个标准之下，目前共有四种认证种类，Street View mobile ready 是针对可以在不用 PC 辅助下，直接通过移动设备就能上传街景图片的产品；Street View auto ready 则是专为车辆所打造的影像撷取系统；Street View vr ready 则是在产出 360 照片的同时还加入空间信息的相机或系统；Street View workflow ready 则是提供了直接发布至街景的工具。已通过各种方式获得认证品牌可以大致在文后的图片中看到。像是 GoPro、Samsung、360Fly、Insta360 等厂商，都不意外地出现在了其中（咦... LG 跟 Ricoh 都缺席了？）。
Google Street View 的产品经理在发文中也表示，在 2017 年还会有 20 款认证的相机登场。虽说不见得都是一般消费者可以触及的等级，但总的来说，感觉今年应该会是 360 相机蓬勃发展的一年。相信在更多消费者愿意入手之后，对于街景全景照片的贡献也将大幅增加才是。