Uber 在加拿大开设自驾车研究分部

Uber 最近在加拿大多伦多开张了自驾车研究的分部，是先进技术事业群（Advanced Technology Group）在海外的第一个分支。新分部由多伦多大学教授与机器学习专家 Raquel Urtasun 主导，Uber 同时也将在未来几年为 Urtasun 设立的 AI 研究组织 Vector Institute 提供经费。Uber CEO Travis Kalanick 将这双向合作视为对多伦多交通技术发展的重要支持。
不过与此同时，Uber 与先进技术事业群本部所在地的美国宾州匹兹堡，却是「相处不佳」。除了传出当地民众对 Uber 的自驾车常常出擦撞意外、或是在单行道逆向而行感到不满外，当地政府也指称 Uber 并未如约对当地的交通做出贡献。匹兹堡向 Uber 要求 2,500 万美元援助，盖一条连接卡内基大学与自驾车测试场的交通线，结果不但 Uber 没有回应，反而还提出了一大堆新的要求要匹兹配合，包括允许他们上公车专用道、指定自驾车上下车地点、优先除雪等，自然匹兹堡是一个也没同意。在这样的背景下，还蛮难说加拿大分部的开设，是开枝散叶，还是躲避本部面临的纷扰呢？
另一边，先进技术事业群之前的老大 Anthony Levandowski 身陷 Uber 与 Alphabet （Waymo）间的法律纠纷之中，被控窃取 LiDAR 相关的硬件机密，目前己离职。关于这点，Urtasun 表示她并不会参与任何与 LiDAR 相关的研发，并且对 Uber 的态度并未有所保留，否则就不会加入 Uber 了。