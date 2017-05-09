锤子的坚果手机，21 个月才结一次「果」

至于软件的部分，今天锤子也公布了一些新版 Smartisan OS 的改进内容。如今俨然已成为核心竞争力的 One Step 和 Big Bang 又再度进化，前者现在能做到以图搜图、一步查词、识别字体等效果，而后者则可以实现 OCR 分区域爆炸、爆炸点定位、现用现炸、非智能切词和编辑模式，易用性又有所增加。



此外，新版本中还会提供暂时将某个应用「钉」在锁定界面以便快速、反复查看的功能，而发布会前一直被拿来预热的药丸概念，最终则是以「闪念胶囊」的形式呈现。简单来说，它能以语音和文字的形式帮你快速记录下随时在脑中浮现的灵感、念头（按住 Home 键就能开始记录），方便你事后回过头来编辑、调用。不过，这两项特性要在未来的 Smartisan OS 3.7 中才会出现，坚果 Pro 预载的系统版本内暂时还没有。







这款手机将会分为 32GB 黑色、64GB 酒红色和 128GB 三个版本，其中最后一个三色齐全。32GB 的型号，处理器为 S625、自拍相机为 8MP，售价 1,499 元；64GB 版则使用了 S626 和 16MP 前置相机，价格 1,799 元；最贵的 128GB 版，在 64GB 的版本上还多出了全功能 NFC，要价 2,299 元。值得一提的是，在初代坚果时期颇受好评的情怀背盖概念也被继承了下来，而且名字升级为「足迹」，这次会以钢化玻璃贴膜的样式销售。第一批中有超人、可口可乐、Alan Turing 等主题的款式，具体的售价是 99 元。