高通 Snapdragon 660 与 630 登场：瞄准进阶摄影与游戏需求

高通今天更新了旗下的中端移动处理器，推出 Snapdragon 630 与 Snapdragon 660，以取代之前的 S625 与 S653。其中 S660 也是中端系列首度导入 Kryo 架构的移动处理器。这两款新处理器皆采用了 14nm FinFET 制程，直接内建 Wi-Fi、电源管理、音效编解码器与喇叭放大器等软硬件元件，并支持 Bluetooth 5 与可在 15 分钟内充饱 50% 电量的 QC4 快充，也直接搭载下载支持最高 600Mbps 的 Snapdragon X12 LTE Modem。此外，更高端的 S660 则是还搭载了可以提供更强砖墙与水泥墙穿透力的 2x2 MU-MIMO 802.11ac 的 Wi-Fi 规格。



Snapdragon 660 为 4x Kryo 260 2.2Ghz 与 4x Kryo 1.8GHz 的八核心处理器，相对前代有了 20%（CPU）与 30%（GPU）的提升；采用 4x Cortex-A53 2.2GHz 与 4x Cortex-A53 1.8GHz 组合的 S630，则有 10%（CPU）与 30%（GPU）的提升，基本上 S630 应该相对 S660 更为省电，但显然性能是有所差距的。两款处理器在 Spectra ISP 的支持下，都能提供 4K 录影与播放，并支持零快门延迟的 24MP 影像捕捉能力。至于采用与前旗舰 S820 相同的 Hexagon 680 DSP 与 Kryo 架构的 S660，则是可预期将提供更强大的影音处理性能，并在支持最高 2,560 x 1,600 分辨率的规格中，与仅支持到 1,920 x 1,200 的 S630 有了产品级别的分界。



除此之外，官方还强调这次 Snapdragon 630 与 Snapdragon 660 皆支持 Snapdragon Neural Processing Engine SDK 神经处理引擎软件开发套件，将「更易于执行各类神经网络，为目标功能选用适合的功率与性能零件。」可提供开发者机器学习与神经网络的平台来深度运用。