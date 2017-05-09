微软刚刚修复了一个严重的 Windows Defender bug

在刚刚过去的那个周末，Google Project Zero 的两位安全专家 Travis Ormandy 和 Natalie Silvanovich 都在 Twitter 上，讨论前者发现的一个 Windows bug。用 Ormandy 的话来说，这是他「近期记忆中最糟糕的远端 code exec」，而且它在系统预设状态下就会产生影响。更严重的是，潜在的「蠕虫」风险甚至有可能让骇客的攻击自动波及到其它的电脑。
在得知此事后，微软的安全反应中心和 Windows Defender 背后的开发团队火速给出了解决办法。他们为 Windows 7、8.1、RT 和 10（据说 8.1 和 10 里的 Control Flow Guard 功能已经可以有效降低风险），以及一些 IT 人士更熟悉的版本推送了对应的更新，在这个藏于恶意软件防护引擎里的 bug 未酿成大祸前先一步将其解决。是说，如果它被人利用的话，那骇客将能够轻松绕过引擎的扫描程序，并把攻击代码隐藏在电邮、网页甚至即时信息中送入目标的电脑，后果不堪设想。
照理来说，Windows 用户应该会在未来一两天内自动升级到最新的安全版本，但如果你等不及的话，自己手动操作也没有问题。记得在更新完后，确认一下 Windows Defender 里的引擎版本不低于 1.1.13704.0 就好。