未来手机有望靠电磁场来辨识物联网设备

虽说 NFC 功能如今在手机上已十分普及，但其是否有用还是要受到目标设备是不是支持 NFC 的限制，而且就算能用，对准天线的过程有时也会非常之麻烦。有鉴于此，卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）下属的 Future Interfaces Group 便希望能开发出一套新的解决方案，而可行性较高，同时又有 Disney Research 这样的大咖一同在研究的电磁发射感应，变成了他们的技术首选。简单来说，每件电子设备（在开启时）都有其独特的电磁场，而这就给辨识提供了非常理想的条件。
在经过一番硬件、软件「加工」之后，开发团队的原型机（一台 2013 年款的 Moto G）只要通过轻触便能判断出面前设备的种类。在那之后，它会启动对应的软件或是进入某个特定的操作界面，你可以用它来控制飞利浦 Hue 灯泡、电视、Chromecast、路由器、门锁、投影机等等各式各样的 IoT 产品。实际上，就算是不具备物联网特性的东西，利用这项技术也一样能辨别出来。当然啰，进一步的操控是没法执行的，但比方说一台普通的咖啡机，用手机点一下然后屏幕上跳出各类咖啡介绍什么的，听起来也是相当不错的主意吧。
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不光如此，在开发者发布的视频介绍中，还出现了碰触传输文件、共享复制文字这样的实用示例（感觉比 Windows 里基于 NFC 实现的那些特性要更加简单好用啊）。不过，可能你也留意到视频中的手机下面还拖着个 dongle，对此 Future Interfaces Group 也表示自己正在想办法将其去掉，或许在真正做成商品时，会有靠手机天线、机身就能实现的方案吧。
此外，开发团队也在试图改善抑制电磁干扰的效果，他们希望自己的技术可以辨别出同型号但不同台产品间非常微小的分别（Disney Research 在这方面好像比较擅长）。至于何时能在手机上见到这项技术的运用，Future Interfaces Group 主管 Chris Harrison 表示至少还需要一年的时间。所以在那之前，先别急着把家里的 NFC Tag 扔掉喔。