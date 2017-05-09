亚马逊通过 Echo Show 为 Alexa 带来触屏加持

跟其它 Echo 一样，Echo Show 内建有八个麦克风，并且支持波束合成跟降噪技术，确保设备在家中的收音效果。除此之外，它还配有一颗前置视频镜头，屏幕的分辨率未知，底下的喇叭则是由杜比调校，应该能带来不错的听感。基于这些硬件，亚马逊也引入了一些有用的新功能。最值得一提的就是 Alexa Calling，它让你可以随时跟拥有 Echo 或是安装了 Alexa 应用的好友视频 / 音频通话，只要通过语音告诉 Alexa，接下来她就会帮你连线了。同时，这项功能也可以用来发送文字讯息，在有消息进来的时候，你会听到提示音，设备上也会出现一个绿色的光环。



另外，厂方也开发了一项名为「Drop In」的功能，简而言之，你可以将其视作用在家里的对讲机。在开启对应选项后，用户就能根据自己的需要随时查看 Echo Show 上相机拍摄的画面，这在照看婴儿之类的时候应该是非常管用的（叫房间里的人出来吃饭也不错）。





当然啰，普通 Echo 能做的各类物联功能，在 Shwo 上面也都能实现。然后因为有屏幕的关系，像欣赏 YouTube 视频、显示天气、歌词、购物清单等也都变得十分方便。值得一提的是，上面提到的通话功能，很快也会登陆其它 Echo 产品线，这样老用户也就不用羡慕新加入的使用者啦。发售信息方面，Echo Show 在美国的售价为 230 美元（约人民币 1,590 元），如果一次性购买两台的话还会有 100 美元（约人民币 690 元）的优惠。预售从今天开始，6 月 28 日发货，至于其它地区暂时还没有确定销售计划。