《今日君再来》虚拟人邓丽君观后感：带你踏入梦境的虚实结合表演秀

其实，全息投影与虚拟人的技术应用在演唱会中，已经不算是太新的技术了。只是这次的邓丽君虚拟人的演唱会里，官方很用心地融合了「虚」与「实」，并且通过一个相当美好的故事引导直接身处表演环境的我们，踏入一场犹如在梦境之中的表演秀。至于 5D 的部分，官方当初透露了会有香味，但同时还给予了我们另一个感官方面的惊喜就是「味觉」。如此一来，基本上是五感刺激都给你了。





如同预告的，这场表演结合了音乐、舞台、服装、舞蹈等表演项目。除了由数字王国所提供的虚拟人技术外，亦由曾获得金曲奖、金钟奖与国际舞台设计奖的团队，编排了这次的项目。值得一提的是，现场音乐演出的部分还邀请了两届葛莱美奖得主、著名小提琴家及国际配乐大师司马杰（Jamii Szmadzinski）重新演绎了邓丽君的歌曲。







（影像提供：数字王国）

图、让观众能与表演者有更多互动的舞台设计。