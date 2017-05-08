《今日君再来》虚拟人邓丽君观后感：带你踏入梦境的虚实结合表演秀

结合「歌、舞、故事与科技」的《今日君再来：虚拟人邓丽君音乐奇幻 SHOW》，在上周末已经正式于台北三创生活园区启动了一系列的表演。这次，我们也亲身到现场体验那发布会上还有语带玄机，有所保留的虚拟人技术 -- 对于有点担心被剧透的朋友，这篇报道我们将专注在体验的部分，所以理应不需太过担心啰。
其实，全息投影与虚拟人的技术应用在演唱会中，已经不算是太新的技术了。只是这次的邓丽君虚拟人的演唱会里，官方很用心地融合了「虚」与「实」，并且通过一个相当美好的故事引导直接身处表演环境的我们，踏入一场犹如在梦境之中的表演秀。至于 5D 的部分，官方当初透露了会有香味，但同时还给予了我们另一个感官方面的惊喜就是「味觉」。如此一来，基本上是五感刺激都给你了。
如同预告的，这场表演结合了音乐、舞台、服装、舞蹈等表演项目。除了由数字王国所提供的虚拟人技术外，亦由曾获得金曲奖、金钟奖与国际舞台设计奖的团队，编排了这次的项目。值得一提的是，现场音乐演出的部分还邀请了两届葛莱美奖得主、著名小提琴家及国际配乐大师司马杰（Jamii Szmadzinski）重新演绎了邓丽君的歌曲。
（影像提供：数字王国）
在一连串的舞台剧铺陈后，虚拟人邓丽君也正式登场。必须说单就虚拟人的重现来看，个人觉得数字王国的技术已经非常厉害了，基本上演出者的神韵与姿态等，都很像是真人一样。假若全息投影技术真的能够有更好的表现的话，相信犹如踏入梦境的表演，应该有朝一日会变得像是真实演唱会那样令人震撼。
除此之外，个人会满期待表演能有更多的细节，来让人觉得虚拟人邓丽君好像真的在现场的感觉，至少能够在登台或退场的时候，能与舞台细节有更多的互动，像是走到后台或者是由实体或虚拟的布帘来进退场，会比较有人是真的有在前后移动的更真实感觉。虽说虚拟人邓丽君也有与舞台剧人员有互动，不过总觉得应该可以来个「安可」的桥段，甚至更进一步通过 AI 或是类似 Adobe VoCo 及 Character Animator 等技术，来与现场观众进行即时的互动，那就真的是惊喜中的惊喜了啊！
这场表演的整体内容算是相当丰富且有诚意，歌曲也比起以往虚拟人邓丽君要多了许多 -- 这都要归功于 Real-time Tracking 即时捕捉等虚拟人相关技术的进步，将以往需要长时间同步的功能，在更短的时间内实现，才能达成这长达一小时的表演内容。就现场观众反应希望能再多听些歌曲的意见来讲，相信这样的表演方式，的确是能让人希望可以以此形式更长时间回味邓丽君的经典表演的。
虽说这次的演唱会的门票已经销售一空（其实因为舞台设计的需要，场地能容纳的人数会变少些），不过主办单位也表示未来预计也会向更多有华人的国家推出，甚至希望能让更多过去没有机会看到邓丽君小姐演出的朋友，也能有机会感受到邓丽君的歌曲魅力。
图、让观众能与表演者有更多互动的舞台设计。