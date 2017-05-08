Nintendo PlayStation 终于可玩 CD 游戏啰！

（较有版权疑虑，所以请移驾 YouTube 看看了）

是说，既然这神秘到不行的任天堂与 Sony 的合作主机根本没机会正式上市，自然也找不到真正专为此主机所打造的游戏（至少，目前为止我们还没看到）。所以这次之所以能运行 CD 游戏，主要通过特制模拟器来尝试探寻这部主机的游戏能力 -- 除了一个无尽的黑画面的游戏外，目前另一个的这个成功游戏测试也是靠其他开发者的修正后才能运行。简单地讲，如果要用 CD 来跑游戏的话，还是需要另外的编写才能达成。不过我们也相信这「当时」划时代的超越竞争对手两倍速度先进机型，应该可以激起一些开发者想要试着在这部主机上运行自己的大作吧？在获得了一些发现之后，Ben 最终也要将这个传奇主机还给 Diebolds 了，剩下来的也许就要靠更多程序神人来帮忙了啊。