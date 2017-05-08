终于「看」到 Google 谜一般的 Fuchsia 系统了，怎么有点像 Android...

Fuchsia OS 的主页大致上将以直列的方式显示出各式 Story 故事卡、App 集与系统元件等。看起来也有类似平板电脑的多工界面，并且具备分割屏幕甚至是 App（或卡片？）的标签页使用方式。还有着很类似 Google Now，能让你以语音询问的建议卡片功能。据称，Fuchsia 并非像 Android 与 Chrome OS 是以 Linux 为基础的系统，但仍然会采用开源的方式集各界之力让系统更为完善。更炫的是，既然主打的是所有平台可用，这些以 Google 的 Flutter SDK 与 Dart 程序语言所撰写的界面与 App 代码，其实都能在 Android 与 iOS 跨平台运用的呢。



既然 Fuchsia OS 已经越看越「认真」了，接下来的问题就是，它，到底有何用途？尽管 Google 的 Travis Geiselbrecht 强调这系统并非玩具，但截至目前为止，我们也没看到太多公开的相关信息指出它的运营策略。Ars 网站甚至大胆地猜测，这也有可能是一套重新来过的 Android 系统。Flutter 则是可视为让原有的 App 可以正常在 Fuchsia 运行，到开发者正式提供支持新系统的更新降临之前的过渡工具。



至于到底 Fuchsia OS 是否真有可能被用来取代 Android ，成为 Google 的主要移动系统呢？相信这次的 Google I/O 我们应该有机会得知更多相关细节吧，到底它会只是个物联网的基础系统，还是颠覆整个移动产业的新系统呢？一起期待一下吧。