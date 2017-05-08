两年半后，戴森的 360 Eye 吸尘机器人终于做好了入华的准备

是说，既然隔了那么长的时间，那我们觉得把 360 Eye 当成新品再介绍一次其实也不为过。这款吸尘器搭载了每分钟 78,000 转的第二代戴森数码马达，配合 Dyson 拿手的气旋技术，能吸附「小至 0.3μm 的微尘」（已经较最初发布时介绍的 0.5μm 有所提升了）。在它的顶部有一颗视野达到 360 度的全景相机，搭配红外探测器，可以有效给设备实时定位，并能观察环境以便选择更合适的清扫路径。



而在吸尘器的底部，则使用了跟机身宽度一致的刷条，上面分布有尼龙和碳纤维材质的两种刷毛，能够满足地毯和硬质地板不同的清洁需要。此外，360 Eye 还选择了坦克履带式的移动机构，可以更好地适应地面高度差，而且还能降低清扫过程中「吃」到电线的几率。至于造型很容易让人想起 V8、V6 那些手持式产品的集尘桶，容积依旧是 0.33L，正常来说一次打扫应该是不会装满的吧。





上面也说了，360 Eye 之所以到目前还没在很多地方发售，是因为戴森一直在尝试不同的改进。而这次的国行版本，跟最初相比有个很重要的变化就是多了「安静模式」。这项去年夏天新加入的功能，可以让人在猛烈但短时的「强力模式」外，也能选择以时间更长但不会打扰到人的方式完成清扫。当然，手机端的应用操控也是有的，在里面你可以对吸尘周期等进行设定，而且基于大家都懂的原因，戴森还为中国用户架设了专门的服务器。



发售资讯方面，360 Eye 目前已在戴森天猫店和京东开启了预约，有蓝、粉两色，价格是人民币 6,490 元，基本上已经跟海淘加运费的花销差不了多少了呢。