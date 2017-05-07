要改进自动驾驶的技术，现实生活的各式
三宝交通状况的视频资料搜集，是个非常重要的部分 -- 虽说不见得就能真的避免当初 Tesla 重大事故，但如果资料库行车信息够丰富，理论上也能尽量对应上道路上的所有状况才是。所以，除了在自家的工程车所搜集到的信息之外，特斯拉也想到了利用各个车主车上自动驾驶感测器所截取的视频资料，来大幅度加强改进此技术的影像资料库的信息量。在 Tesla 的更新中，加入了一个通过搜集车载摄影机的「短片」上传功能，希望用来改进自动驾驶系统对车道、交通号志等信息的辨识能力。
嗯？越听越觉得这里很有隐私的问题吗？根据官方的说词，这样的功能其实并不会将视频对应到车牌资料，更不可能让人通过 Tesla 系统去搜索特定车辆的视频信息。所以即便资料库真的被骇了，有心人士也很难从中得到太多相关信息。我们比较好奇的是，这样的短片到底有多长，而且会多频繁地上传这些资料呢？这些问题我们也已经直接向官方询问，如果我们 Engadget 有收到相关回复会再给各位读者解答。另一方面，如果有记录到返家的片段的话，其实也是满容易被有心人士掌握车主的位置的吧，这点显然也是需要对应策略才是。不过，讲起来其实 Tesla 的车辆都已经有可以根据 GPS 来提供不同车辆设定的功能了，所以要是真的不幸让骇客攻进资料库了... 好像也没必要慢慢在那边看视频找资料吧？
这次的更新还包括针对 HW2 硬件车辆的自动驾驶的限速解禁，在高速公路上将可提速至最高 90mph（约 144kph），对其他状况下的限速都有所调整，并提供了自动远光灯功能，还改进了自动紧急刹车与防侧撞警告功能。相信为了这些新功能，车主们应该都会很开心直接按下更新吧。