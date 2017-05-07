嗯？越听越觉得这里很有隐私的问题吗？根据官方的说词，这样的功能其实并不会将视频对应到车牌资料，更不可能让人通过 Tesla 系统去搜索特定车辆的视频信息。所以即便资料库真的被骇了，有心人士也很难从中得到太多相关信息。我们比较好奇的是，这样的短片到底有多长，而且会多频繁地上传这些资料呢？这些问题我们也已经直接向官方询问，如果我们 Engadget 有收到相关回复会再给各位读者解答。另一方面，如果有记录到返家的片段的话，其实也是满容易被有心人士掌握车主的位置的吧，这点显然也是需要对应策略才是。不过，讲起来其实 Tesla 的车辆都已经有可以根据 GPS 来提供不同车辆设定的功能了，所以要是真的不幸让骇客攻进资料库了... 好像也没必要慢慢在那边看视频找资料吧？



这次的更新还包括针对 HW2 硬件车辆的自动驾驶的限速解禁，在高速公路上将可提速至最高 90mph（约 144kph），对其他状况下的限速都有所调整，并提供了自动远光灯功能，还改进了自动紧急刹车与防侧撞警告功能。相信为了这些新功能，车主们应该都会很开心直接按下更新吧。