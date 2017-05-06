Twitch 正在考虑推出由观众控制的电视节目

Twitch 做为老牌的直播网站，非常清楚在大家都在朝直播前进的今天，与观众间的互动是维持品牌领先的不二法门。三年前的 Twitch plays Pokémon，让聊天室控制 Pokèmon 游戏直播里的人物，是观众直接与直播内容互动的早期例子，当年也造成了一股风潮，如今 Twitch 则是又将脑筋动到了电视节目上，正考虑推出由观众控制的节目内容。
当然，电视节目是个庞大而复杂的制作，不像 Pokèmon 主要是写个程序的问题。Twitch 会面临的困难，是要把多少控制权交到观众手上：如果只是给简单的选择题来决定未来剧情走向的话，在制作上会容易得多，但感觉就没有怎么利用到直播平台的优势；另一边如果给观众更大的控制权，如何将观众的意愿转换成内容，又是个头痛的问题。当然 Twitch 与母公司 Amazon 的电视剧部门 Amazon Studios 也在保持联络，但 Twitch 这边认为传统电视剧制作，反而有可能会限制他们在执行上的创意。
具体的做法 Twitch 正在设计当中，但 COO Kevin Lin 对于最后是否能成真依然语带保留。据 Recode 的访谈内容，要出现的话最快还要至少一年的时间，但如果两年还没有下文的话，表示 Twitch 大概放弃了。