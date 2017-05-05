老任的 2DS XL 能满足那些不爱 3D 的折叠掌机玩家

不过，这些都还不是 2DS XL 最吸引人的地方，要说这款产品真正的杀手锏，还得算是对 3DS XL（原本）独占应用的全面支持了。这可是 2DS 不曾享受过的福利，而在新掌机于夏季开卖时，也将会有「Hey! Pikmin」和「Miitopia」这两款游戏一同发售。



在第一次拿起 2DS XL 的时候，我们能明显感受到它比 3DS XL 要轻上许多。当然，轻量化带来的缺点就是设备会显得做工没那么扎实、欠缺质感。率先上市的黑蓝版（日版的 LL 会有白橙色）看起来很漂亮，雾面外壳、按键的手感摸上去也相当不错。不过最让人欣赏的，还是全新的卡槽设计，不管是游戏卡还是 microSD 卡，轻轻打开左下位置的盖子就可以方便更换了。







而在人体工学方面，2DS XL 拿在手里跟 3DS XL 一样舒适。A、B、X、Y、摇杆、C Stick 的布局没有变化，但喇叭的位置移到了下屏幕的下面。除此之外，触控笔也出现在了更靠近中间，3.5mm 耳机插孔旁边的地方。总的来讲，这款掌机给人的第一印象还挺不错的，但实话说，它最大的亮点应该还是落在支持 3DS XL 游戏这一项上。毕竟有不少玩家都对 3D 效果不太感冒，所以 2DS XL 接下来应该还是能在市场中找到立身之所吧。