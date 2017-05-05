微软开始测试以虚拟模式运行 Edge 浏览器

如果你对 Windows 浏览器的安全性要求较高的话，微软接下来的新功能应该会符合你的胃口。在最新的 Windows Insider 预览版中，官方正式将去年九月发布的 Windows Defender Application Guard 投入测试，让用户能以虚拟机的形式运行 Edge 浏览器，确保电脑在受到恶意软件攻击时，问题仅限于浏览器，而不会波及到整个系统。
要想启用这项特性的话，你需要先将 Windows Defender Application Guard 的选项开启，然后在 Edge 浏览器内，再点开新的 Application Guard 窗口。这项功能，是基于 Windows 10 的 VBS 技术（Virtualization Based Security）才得以实现，它能让 Edge 和存储、其它应用以及 Windows 10 kernel 分离，让风险处在一个可控的范围之内。当然，可能有人会说其它浏览器也具备沙盒的特性，但微软表示 Application Guard 选用的是更独特的办法，它更像是一个恶意软件无法突破的硬件「容器」。
不过，用虚拟的方式来跑浏览器肯定也有不足的地方，首先是系统运行的速度可能会变慢，再者就是数据、cookies 等内容在这个模式下是没法在浏览器关闭后保存下来的。值得一提的是，这项新功能目前仅限于企业用户才能体验，但未来多半也会普及到普通使用者吧（至少作为一个选配的功能？）。最后，除了 Application Guard 以外，新的预览版也加改进了 Edge 的 PDF 阅读器，并且整合了 Cortana 语音助手的设定选项。