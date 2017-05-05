Surface Pro 5 会于 5 月 23 日在上海发布吗？

就在许多人抱怨，微软刚刚发布的 Surface Laptop 有点不过瘾的时候，厂方又再度发出邀请，确定将在 5 月 23 日于上海举办另一场「向世界展示未来」的活动。届时除了公布 Surface Laptop 和 Windows 10 S 的本地发售信息外，似乎还会有尚未公开的新品登场。微软 Surface 主管 Panos Panay 发布的一条推文从侧面预示了这一点，而我们的猜测，估计也跟许多人一样，最希望看到的应该就是 Surface Pro 5 了。
See you in Shanghai. May 23. #MicrosoftEvent#Surfacehttps://t.co/aMgvkkqE52pic.twitter.com/vzcK9MqIpf— Panos Panay (@panos_panay) May 5, 2017
是说，Surface Pro 4 尽管是一台很不错的机器，但放到现在其硬件已经有些过时。如果不出意外的话，它的后继者应该会升级到全新的 Kaby Lake 处理器，倒是设计好像不会有太大惊喜，至少目前坊间的说法都是这样。不管怎么说，还有两周多的时间谜底就会揭晓，大家记得留意我们到时的报道啰。