Google 热爱（？）的纸盒新作：Raspberry Pi 廉价版 Google Home





这个主要核心为 Raspberry Pi 3 的虚拟助理 Kit 组，内容包括 Voice HAT（Hardware Accessory on Top）机板、扬声器与麦克风等零件。有意思的是，此次合作算是 Google 首度为 Maker 与业余爱好者所制作的产品。AIY（Artificial Intelligence Yourself， 智己来？ ）计划负责人 Billy Rutledge 则是在 Wired 的访谈中，谈到了未来还希望够能创造出更多针对 Google 软件的 Maker 应用。



随着 Raspberry Pi 贩售超过 1,000 万组的惊人成绩下，Google 显然也见到了这方面市场的潜力，因此这样的合作并不算太过令人意外。毕竟说到将 VR 平价化，相信大家第一个想到的应该都是 Google Cardboard，而这样的概念，好像也与 Maker 的风格相当契合呢。