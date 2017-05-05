中国自主研发的 Comac C919 客机成功完成首次试飞

由中国商用飞机有限责任公司（COMmercial Aircraft corporation of China，COMAC）研制的 C919 客机，是中国继 1970 年代计划中止的「运-10」之后，第一架「大客机」。不过说是「大」，其实 C919 瞄准的是中短程窄体客机市场，与波音 737-800 或空中客车 A320 同一等级。



C919 的 C 代表 Comac 或 China，但也隐含与 A（Airbus）、和 B（Boeing）共组成 ABC，互别苗头的意思。第一个 9 是中国传统上「久」的谐音，也有数之极的意思；后面的 19 则是表示了它的载客量最大约为 190 名乘客（分舱等后实际约为 158-168 座）。C919 机体宽 3.96m、高 4.16m，里面是窄体客机标准的 3-3 座椅配置，中间有一条长走道，总航程约为 4075-5555 公里，适合城际的中短程航线。



不过说是自主研制，实际上也就是机体是中国自己设计、制造的，其他从引擎、到翼面制动、航电设备、电力系统、供油系统、起落架等，都依然是由美国或法国公司提供。可以说除了一层壳之外，现代飞机最重要的关键系统都依然掌握在欧美手中。再者，正因为市场庞大，无论空客、波音都在持续改进这个级别的机种，俄罗斯和加拿大也有同级飞机准备加入竞争，C919 除了占有价格优势之外，想在技术上超欧赶美、分食大饼并不容易。



C919 由 2008 年开始研发，第一架飞机于 2015 年 11 月出厂，今日进行首飞，未来还将进行约三年的各种测试，如果一切顺利的话，2020 年应该可以交机。目前 C919 共有至少 570 架的订单（其中 99 架是确定订单），但大多来自国内的航空公司与租赁公司。想要真正在国际市场与空客、波音平起平坐，还有很长的路要走啊！